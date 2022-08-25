«Фонтанка-500». Владельцы крупнейших частных компаний Петербурга в 2022

«Фонтанка» представляет очередной рейтинг крупнейших предпринимателей Петербурга, которые владеют компаниями с оборотами больше 1 млрд рублей в год.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В процессе составления рейтинга сливок петербургского бизнеса “Фонтанка” обращала внимание только на конкретных людей — владельцев бизнеса, которые живут рядом с нами. Редакция не брала в счет транснациональные корпорации, госструктуры и подразделения крупных холдингов. Только частные компании из Петербурга и Ленобласти удостоились места в рейтинге.



Чтобы исключить внезапно и единоразово разбогатевших, редакция “Фонтанки” включала в рейтинг только те фирмы, которые показывают выручку больше 1 млрд рублей последние три года. Основной источник рейтинга – данные, собранные в СПАРК. С помощью этого сервиса мы отбирали фирмы по трем характеристикам: выручка за 2019-2021 годы исчисляется миллиардами, они прописаны по адресам Петербурга и Ленобласти, а их основные владельцы — реальные люди. В 2022 году, в отличие от предыдущих лет, таких компаний оказалось 630, однако далеко не все из “миллиардеров” владеют действительно успешным бизнесом. Более 5% компаний оказались убыточными, а еще 4,6% показывают мизерную для их оборотов прибыль — менее 10 млн рублей.





Поэтому мы решили не изменять традициям и оставить первые 500 компаний. Трехгодичная выручка в период с 2019 по 2021 500-й по счету компании - начинается с 4,6 млрд рублей. Среди компаний рейтинга лишь 20 оказались убыточными по итогам 2021 года.

10 трлн выручки



В период с 2019 по 2021 год компании нашего рейтинга выручили больше 10 трлн рублей. В качестве чистой прибыли у них осталось 605,3 млрд, а 262,6 млрд ушли владельцам в виде дивидендов.



При этом в 2021 году показатели прибыли и выручки значительно выросли. Совокупная выручка 500 компаний ретинга составила 4,082 трлн рублей, что на 27,2% больше, чем в 2020, а прибыль — 269,4 млрд, что на целых 46,4% больше, чем в 2020. Выплаты по дивидендам за аналогичный период сократились на 13,7%: с 103,87 млрд в 2020 году до 89,65 млрд в 2021.







В новом рейтинге “Фонтанки” появились сразу несколько компаний, которые редакция не включала в предыдущие два. Среди них в самом верху списка топливная “КТТ”, которая перегистрировалась из Кипра (а значит, ранее ее основные владельцы не были видны широкой публике) в Петербург, сразу на 28 место в рейтинге с выручкой за 2019-2021 годы 50,6 млрд рублей. Соответственно, ее владельцы пополнили список известных городских миллиардеров. Сменили место прописки и две фирмы Алексея Мордашова – группа компаний “Свеза” (115,7 млрд) и медицинская «Ава-Петер» (10,4 млрд). Вместе с «Силовыми машинами» и сетью гипермаркетов «Лента», которые также контролируются предпринимателем, выходит, что его петербургские активы принесли Мордашову за последние три года около 1,8 трлн рублей выручки и более 57 млрд рублей чистой прибыли. Отдельным позитивом можно от считать то, что пребывавшие еще дару нет назад в непростой финансовой ситуации «Силовые машины» сумели преодолеть трудности, сохранив производство и многотысячный коллектив, и теперь приносит своему владельцу вполне ощутимую прибыль. Правда, публично отчетность заводов не публикуется, данные в таблице - приблизительные.



Также из новичков рейтинга - в крепких середняках появились такие компании как «Трактородеталь Групп» (42 млрд), «Кислородмонтаж СПБ» (25,1 млрд) и «ТД Электротехмонтаж» (265,9 млрд). Последняя компания специализируется на подрядах в энергетической отрасли и была в своем нынешнем виде создана (путем слияния десятка региональных подрядных фирм) лишь в 2018 году. И в прошлом рейтинге не соответствовала критерию о непрерывном трехгодичном получении выручки более миллиарда рублей. Зато теперь мы можем констатировать, что четыре петербургских совладельца ЭТМ - действительно "ворочают миллиардами" - без всяких «но».



Как составлялся рейтинг



Рейтинг «Фонтанки» максимально математичен. Мы основываемся на данных бухгалтерской и финансовой отчетности — на цифрах, которые известны до рубля, заявлены самой компанией и проверены налоговой.



В списке миллиардеров есть и группы компаний, объединенные общими бенефициарами и менеджментом. В рейтинге мы старались ссылаться на их консолидированную отчетность по МСФО или суммировать финансовые показатели отдельных компаний самостоятельно. В наш рейтинг в этом году не попали банки. Регулятор дал им возможность не раскрывать отчетность публично, и редакция решила соблюсти их конфиденциальность.

В поисках основных бенефициаров «Фонтанка» обращалась к данным ЕГРЮЛ и информации самих компаний. В рейтинге мы указали реальных владельцев бизнеса, обладающих значительным числом голосов и долей в уставном капитале фирмы. В тех случаях, когда основной источник информации о бенефициарах — это данные СМИ, рядом с фамилиями владельцев мы ставили звездочку (*).

В ряде случаев эта информация может быть устаревшей — некоторые формы собственности организаций позволяют не раскрывать информацию о смене владельцев. Кроме того, бизнес — явление непостоянное, и за время подготовки рейтинга некоторые юрлица из нашей выборки могли перейти в стадию ликвидации или банкротства.



Редакция понимает, что в нашем списке указаны далеко не все владельцы крупного городского бизнеса. К примеру, в наше поле зрения не попали те, кто оформил собственность на офшоры. Если информация о конечных владельцах крупных компаний общеизвестна, то мы добавляли ее в список, однако искать конечных владельцев всех крупных компаний Петербурга и Ленобласти не входило в наши задачи.



Топ-10



За последние три года первые десять крупнейших частных компаний выручили 2,952 трлн рублей. То есть, почти треть того, что заработали все 500 участников рейтинга. Чистая прибыль первой десятки составила 246,9 млрд, а объем выплаченных дивидендов – 139,1 млрд.



За 2021 год эти компании увеличили выручку на 43,4%, что соответствует 378,7 млрд, а прибыль – на 58,6% – на 40,4 млрд рублей. Суммарная выручка первой десятки за 2021 год составила 1,251 трлн, а прибыль — 109,3 млрд рублей.



На первом месте рейтинга неколебимо стоят два крупных российских ретейлера - «Лента» и «О'Кей».



До недавних пор владельцами «Ленты» по документам были зарубежные компании, что не позволяло по формальному признаку отнести их к частным компаниям. Однако в мае этого года ООО «Лента» перешло под полный контроль зарегистрированного в особой экономической зоне Калининграда юрлица, раскрыв конечного бенефициара официально - Алексея Мордашова.

В нашем рейтинге показатели ООО «Лента» указываются без учета выручки и прибыли приобретенных им в 2021 году сетей Billa и «Семья». В отчете о движении денежных средств в строке “приобретение акций (долей участия)” за 2021 год указывается 20,6 млрд рублей. Тем не менее, «Лента» с огромным отрывом опережает ближайших соседей. Выручка компании за три последних года составила 1,4 трлн рублей, хотя чистой прибыли было всего 26 миллиардов. Такова специфика ретейла. Возможно, рентабельность в 1,8% может стать ответом на претензии к образу «торговца», который, якобы получает огромные барыши на перепродаже. Для понимания, у «Окея» рентабельность по чистой прибыли - 0,3%, а у ТД «Реалъ» - 0,7%.



На строчку вверх рейтинга продвинулась целлюлозно-бумажная компания Группа “Илим”, увеличив выручку за 3 года на 9,6% – до 427,8 млрд рублей. Лесопромышленники подвинули застройщика Группу ЛСР, суммарная выручка которой составила за три года 359 млрд рублей, в том числе, благодаря активной деятельности компании в регионах и бизнесу на стройматериалах.



Как и в прошлом рейтинге, в этом в десятку вошли застройщик Setl Group (выручка в период 2019-2021 год 339,9 млрд), транспортная компания “Трансойл” (321,5 млрд), торговый дом «Петрович» (229,6 млрд) и транспортная компания «Деловые линии» (156 млрд).



Не вошел в Топ-10 в этом году производитель чая и кофе “Орими Трейд. Хотя в прошлом году компании удалось серьезно нарастить выручку, на фоне куда быстрее богатеющих соседей этого уже мало.



Как изменились отрасли петербургского бизнеса и что будет дальше

Также редакция “Фонтанки” проанализировала, какие отрасли сильно выросли за последние три года, и как изменился рынок частного петербургского бизнеса.



За последние 3 года рынок ретейла очень поменялся: для кого-то эти три года стали последними, а для кого-то ознаменовались значительным ростом. С 2019 года закрылись сети “Полушка” и “Spar”, но на петербургский рынок пришли “Вкусвилл” и “Красное и белое”. “Пандемия очень сильно повлияла на всех, но продуктовый ретейл – наименее пострадавшая отрасль. Люди в любом случае тратили деньги на еду. Нам как отрасли жаловаться особо не на что, в текущем режиме у нас все более-менее хорошо”, — рассказал Александр Мышинский, генеральный директор ГК “Реалъ”.

При этом рынок продуктового ретейла рос за счет продуктовой инфляции: цены на продукты поднимались, соответственно, увеличивался средний чек, объяснил он. Поэтому большинство компаний выросли достаточно сильно: ситуация с продуктовой инфляцией имела место быть еще в 2021 году и продолжается сейчас. “Нет такого, что люди стали жить лучше: просто они стали больше тратить денег на продукты и меньше — на все остальное”, — отметил Александр Мышинский.



Также сейчас продолжается уже давняя тенденция – смещение гипермаркетов и супермаркетов в дискаунтеры. “В марте сильно снизились покупки по промо акциям магазинов, а сейчас количество промо активностей превысили и декабрьские позиции. Сейчас люди делают выбор либо в пользу дискаунтеров как, например, “Светофор”, либо приобретают товары только по акции”, — рассказал гендиректор “Реалъ”.

Сейчас ретейлеры ищут варианты выходы из сложившийся ситуации. Основной вызов – уход большого количества производителей. Сейчас значительно сузился горизонт планирования, отметил Александр Мышинский, планы закупок строятся на 2-3 месяца. Раньше отдел закупок больше занимался выбиванием цен и промо активностями, а сейчас он занят формированием нового ассортимента и новой реальности. “Если ставить задачу найти лимонад вместо колы - в этом нет сложностей, производителей много, а если стоит задача заметить объем продаж колы - то это уже большая проблема”, — подчеркнул он.

Рынок же оптовой торговли продовольственными товарами, в том числе и свежими фруктами и овощами, все-таки пострадал во время пандемии. Были даже банкротства среди крупных игроков, рассказали в компании “Айбарус”. “Айбарус из года в год демонстрирует позитивную динамику, и прошлый год не стал исключением: выручка выросла на 6,5%, а прибыль на 23%. Это позволило нам укрепить позицию лидера рынка оптовой торговли свежими фруктами и овощами России. Не буду скрывать, наш рост связан в том числе с ослаблением позиций наших конкурентов. Несмотря на многочисленные трудности нам удалось сохранить выручку за 1 полугодие. 2022 года на уровне прошлого года. Я ожидаю, что в этом году мы сможем, как и ранее, продемонстрировать рост торгового оборота на уровне 5-7%.”, — отметили в компании.



При этом 2021 год был относительно спокойным: ковидные шоки стихали и рынок приходил в себя. “Жаль, что спокойствие было недолгим и текущий год принес новые, еще более серьезные вызовы для бизнеса: после начала специальной военной операции «посыпались» логистические цепочки — с российского рынка ушел ряд крупных морских линий, а также остро встала проблема с платежами в пользу иностранных поставщиков, большинство из которых проводилось в долларах США”, — поделились в “Айбарус”.

Рынок автомобилей за последнее время тоже сильно поменялся. “Последние 3 года мы наблюдаем, что кризис перепроизводства закончился, видимо, из-за роста населения. От рыночной экономики мы постепенно переходим к плановой и где-то к распределительной. Этот тренд и сейчас сохраняется: продажи идут не от количества клиентов, а от количества продукта, который имеют дилеры и продавцы”, – объяснил Сергей Моренков,

Большинство зарубежных компаний отрасли не ушли с российского рынка окончательно, а лишь приостановили деятельность и, видимо, наблюдают за ситуацией и планируют вернуться, считает он. Однако сейчас они остановили поставки и запчастей, и автомобилей, из-за чего многие дилеры живут на “остатках”: часть автомобилей дособирают на производствах, что-то доходит из портов Европы, но в объемах значительно меньших, чем прежде. “Сам рынок тоже изменился: от ажиотажа, который мы наблюдали в течение 2-3 недель конца февраля-начала марта до полного отсутствия интереса к покупке автомобиля в апреле-мае. Сейчас ситуация идет к полному восстановлению”, – отметил Сергей Моренков.



Правительство подписало стратегию по развитию автомобильного рынка, и они докладывают, что в этом году он уменьшится примерно в 2 раза – до 800 тысяч автомобилей. При этом в течение пяти лет он должен вернуться на прежний уровень – до 1,6-1,7 млн автомобилей в год. “С этой стратегией я полностью согласен. В течение 5 лет рынок полностью восстановится: либо за счет того, что вернутся компании, приостановившие деятельность, либо их заместят российские и азиатские производители. Без автомобилей мы не останемся”, — спрогнозировал Сергей Моренков.



Зато начало 2022 года выдалось активным для рынка новостроек – росли цены, появлялись на рынке новые интересные объекты, отмечалась покупательская активность, рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра “Петербургская недвижимость” (Setl Group). “В марте выдался рекордный всплеск спроса, так как в ситуации неопределенности люди спешили вкладывать средства в недвижимость. В апреле 2022 года панические настроения населения и заградительные ипотечные ставки привели к снижению активности на рынке строящегося жилья в петербургской агломерации, в мае тренд не менялся – этот месяц наполовину «праздничный»”, — поделилась она.



При этом, начиная с июня 2022 года, благодаря поддержке правительства - появлению госпрограммы по ипотеке и снижению ключевой ставки, спрос на новостройки вырос на треть. По итогам июля 2022 года покупательская активность продолжает восстанавливаться, а число сделок на рынке строящегося жилья ежемесячно растет, отметила Ольга Трошева. Позитивный тренд на восстановление спроса продолжается.

“Восстановлению спроса также способствуют пополнение предложения новыми объектами и свежими очередями проектов, которые уже находятся в реализации. Так, за июль 2022 года на рынок было выведено порядка 257 тысяч новых "квадратов". Те застройщики, которые выводили в продажу новые проекты, по результатам месяца зафиксировали рост объема продаж”, — рассказала она.

Планомерное снижение ключевой ставки также способствовало оживлению ипотечного рынка, подчеркнула Ольга Трошева. “Действие льготной ипотеки и субсидированных программ от застройщиков с еще более низкими ставками способствуют росту доли ипотечных сделок. По итогам июля она достигла максимального уровня в 86%. Основной спрос – на программы с минимальным первым взносом и комфортным ежемесячным платежом, доля семейной ипотеки составила около 25%”, – рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».



Милена Солдатенко, Денис Лебедев, “Фонтанка.ру”

