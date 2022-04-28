ФАС разрешила Fazer продать российский бизнес комбинату «Коломенский»

ФАС России согласовала ходатайство БКХ «Коломенский» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Хлебный Дом». Об этом 28 апреля сообщил телеграм-канал ведомства.
«По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий», — говорится в публикации.
Финский производитель продуктов питания Fazer заявил о намерении покинуть российский рынок 28 марта. Первым шагом стала смена юридического названия компании: ООО «Фацер» переименовали в ООО «Хлебный дом».
Fazer оценивал вложения в российский бизнес в 300 млн евро. Компания владеет тремя фабриками в Санкт-Петербурге («Смоленская», «Муринская», «Нева») и одной — в Москве. Всего в Fazer в России работают 2 300 человек, из них 1 600 — в Петербурге.