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    Экономика и санкции

    ФАС разрешила Fazer продать российский бизнес комбинату «Коломенский»

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    1 комментарий

    ФАС России согласовала ходатайство БКХ «Коломенский» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Хлебный Дом». Об этом 28 апреля сообщил телеграм-канал ведомства.

    «По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий», — говорится в публикации.

    Финский производитель продуктов питания Fazer заявил о намерении покинуть российский рынок 28 марта. Первым шагом стала смена юридического названия компании: ООО «Фацер» переименовали в ООО «Хлебный дом».

    Fazer оценивал вложения в российский бизнес в 300 млн евро. Компания владеет тремя фабриками в Санкт-Петербурге («Смоленская», «Муринская», «Нева») и одной — в Москве. Всего в Fazer в России работают 2 300 человек, из них 1 600 — в Петербурге.

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    Комментарии (1)

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    фас не устала ларечников под плинтусом щемить? по радио гоняют рекламу: "6 из 10 автомобилей заправляются топливом Роснефти"
    Если это не монополия, то недобросовестная реклама. А что фас? А фас ссыт. Никто не хочет вслед за улюкаевым:))
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