Fazer уходит, «Хлебный дом» остается. Финский производитель нашел способ сохранить бизнес в России

Название юрлица изменится с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отметили в компании.
Бренды Fazer также не будет использоваться в названии продукции — основным брендом также будет «Хлебный дом». «Хлеб и выпечка под этим брендом пользуется любовью потребителей уже много лет, а знание торговой марки составляет 93% в Москве и 97% в Санкт-Петербурге, поэтому мы уверены, что эти изменения будут способствовать нашему успеху на рынке», — прокомментировали в пресс-службе.
Линейки «Энергия Здоровья» и «Бурже» также останутся на рынке и станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция. А вот шоколад и конфеты Fazer в России продаваться не будут: импорт из Финляндии прекращен, сейчас распродаются запасы.
Ранее компания Fazer сообщила, что приняла решение уйти из России. «Мы не видим альтернативы, кроме как отказаться от нашей деятельности в России... Нам пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия...», — говорил Кристоф Вицтум, президент и главный исполнительный директор Fazer. Он заверил, что закрытие заводов будет производиться с учетом интересов сотрудников и российского законодательства.
Российская пресс-служба Fazer планы о продаже не комментирует.