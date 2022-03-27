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Fazer уходит, «Хлебный дом» остается. Финский производитель нашел способ сохранить бизнес в России

Финский производитель Fazer не будет закрывать свои предприятия в России, но откажется от использования бренда на территории страны. Об этом «Фонтанке» 27 марта сообщили в пресс-службе компании.

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Название юрлица изменится с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отметили в компании.

Бренды Fazer также не будет использоваться в названии продукции — основным брендом также будет «Хлебный дом». «Хлеб и выпечка под этим брендом пользуется любовью потребителей уже много лет, а знание торговой марки составляет 93% в Москве и 97% в Санкт-Петербурге, поэтому мы уверены, что эти изменения будут способствовать нашему успеху на рынке», — прокомментировали в пресс-службе.

Линейки «Энергия Здоровья» и «Бурже» также останутся на рынке и станут самостоятельными брендами, как и замороженная хлебобулочная продукция. А вот шоколад и конфеты Fazer в России продаваться не будут: импорт из Финляндии прекращен, сейчас распродаются запасы.

Ранее компания Fazer сообщила, что приняла решение уйти из России. «Мы не видим альтернативы, кроме как отказаться от нашей деятельности в России... Нам пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия...», — говорил Кристоф Вицтум, президент и главный исполнительный директор Fazer. Он заверил, что закрытие заводов будет производиться с учетом интересов сотрудников и российского законодательства.

Российская пресс-служба Fazer планы о продаже не комментирует.

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Комментарии (20)

Яхта
Испугались что обратно непустим.
Савва Морозов
собственно, никто и не сомневался.
как с Ашаном, который "кормит всех нуждающихся"(с).
daisychain
Надо же. Вроде финны, а такие хитрые, как будто у них папа юрист!
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