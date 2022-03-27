Fazer уходит, «Хлебный дом» остается. Финский производитель нашел способ сохранить бизнес в России

Название юрлица изменится с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — отметили в компании.

Бренды Fazer также не будет использоваться в названии продукции — основным брендом также будет «Хлебный дом». «Хлеб и выпечка под этим брендом пользуется любовью потребителей уже много лет, а знание торговой марки составляет 93% в Москве и 97% в Санкт-Петербурге, поэтому мы уверены, что эти изменения будут способствовать нашему успеху на рынке», — прокомментировали в пресс-службе.