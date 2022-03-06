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Fazer объявил, что уходит из России. Три хлебозавода с 2300 сотрудниками закрываются

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Компания Fazer приняла решение уйти из России. Без работы останутся около 2300 человек. В 2021 году чистая выручка от продаж в России составила около 157 млн евро, или 13% от чистой выручки группы, сообщает Fazer на своем сайте 6 марта.

«Мы не видим альтернативы, кроме как отказаться от нашей деятельности в России....Нам пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия...», — говорит Кристоф Вицтум, президент и главный исполнительный директор Fazer.

Он заверил, что закрытие заводов будет производиться с учетом интересов сотрудников и российского законодательства.

Ранее Fazer прекратил ввозить импортную продукцию и приостановил инвестиции в Россию.

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