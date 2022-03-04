FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -6
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Fazer не будет ввозить свою продукцию в Россию

46
Печать

Финская компания Fazer приостанавливает экспорт в Россию из-за событий на Украине.

«Fazer приостанавливает экспорт своей продукции из Финляндии в Россию. Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и мукомольных изделий с годовым объемом чистых продаж около 12,5 миллиона евро», — говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном 4 марта.

Fazer — финская семейная компания. Ее основная продукция — хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе шоколад Karl Fazer.

Ранее экспорт в РФ решил приостановить производитель водки Smirnoff и пива Guinness. Также в России закрылись магазины IKEA, в последний день работы их буквально брали штурмом.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (46)

Volf Messing
Главное чтобы "Буше" не ушло, в этой теме и своих хватает, как-то недальновидно поступают,может их заставляют? Резиденты то они где?
orlovandrei1986
мне кажется, я даже знаю с какой фразы это было сказано - *** вам, а не шоколадки =)))))
Dud
... а я давно говорил - нефиг сносить заводы!
это - еще те "партнеры"... едрыть их кочерыжку...
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний