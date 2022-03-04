Fazer не будет ввозить свою продукцию в Россию

Финская компания Fazer приостанавливает экспорт в Россию из-за событий на Украине.



«Fazer приостанавливает экспорт своей продукции из Финляндии в Россию. Экспорт Fazer в Россию состоит из кондитерских изделий и мукомольных изделий с годовым объемом чистых продаж около 12,5 миллиона евро», — говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном 4 марта.



Fazer — финская семейная компания. Ее основная продукция — хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе шоколад Karl Fazer.

Ранее экспорт в РФ решил приостановить производитель водки Smirnoff и пива Guinness. Также в России закрылись магазины IKEA, в последний день работы их буквально брали штурмом.

