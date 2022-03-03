IKEA закроет магазины в Петербурге и России с пятницы

Сегодня, 3 марта, в магазинах «ИКЕА» всё ещё можно совершить покупки. Они работают до вечера. Закроются они с завтрашнего дня.



«В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и Студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года», — сообщается на сайте компании.

