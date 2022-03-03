IKEA закроет магазины в Петербурге и России с пятницы

Сегодня, 3 марта, в магазинах «ИКЕА» всё ещё можно совершить покупки. Они работают до вечера. Закроются они с завтрашнего дня.
«В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и Студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года», — сообщается на сайте компании.
3 марта IKEA объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Беларусь и всех производственных операций. Сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплаты.
Несмотря на закрытие «ИКЕА» в России, торговые центры «Мега» продолжат работу, сообщает 3 марта пресс-служба IKEA. Обе компании входят в одну Ingka Group.
В России работают 14 гипермаркетов и несколько магазинов-студий «ИКЕА», в Петербурге и Ленобласти — две «Меги» с IKEA.