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IKEA закроет магазины в Петербурге и России с пятницы

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Сегодня, 3 марта, в магазинах «ИКЕА» всё ещё можно совершить покупки. Они работают до вечера. Закроются они с завтрашнего дня.

«В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и Студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года», — сообщается на сайте компании.

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3 марта IKEA объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Беларусь и всех производственных операций. Сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплаты.

Несмотря на закрытие «ИКЕА» в России, торговые центры «Мега» продолжат работу, сообщает 3 марта пресс-служба IKEA. Обе компании входят в одну Ingka Group.

В России работают 14 гипермаркетов и несколько магазинов-студий «ИКЕА», в Петербурге и Ленобласти — две «Меги» с IKEA.

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Комментарии (7)

bash
Пошла жара!
Зато ребята из мебельных центров на Электросиле и Лесной заказали 3 фуры с шампанским.
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Не велика потеря
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