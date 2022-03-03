IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России

В заявлении, размещенном на сайте IKEA, говорится, что компания приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них, а также приостановить все производственные операции.

При этом особо отмечается, что магазины в городах России закроются, а вот торговый центр Mega будет продолжать работать. Это, по мнению, компании сможет обеспечить доступ россиян к предметам первой необходимости.



«Эти решения оказывают непосредственное влияние на 15 000 сотрудников ИКЕА. Амбиции групп компаний носят долгосрочный характер, и мы обеспечим занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и оказываем поддержку им и их семьям в регионе», — говорится в заявлении.

