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IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России

Россия и Белоруссия окажутся без магазинов сети IKEA минимум на три месяца. Об этом сообщает компания 3 марта.

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В заявлении, размещенном на сайте IKEA, говорится, что компания приняла решение приостановить весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них, а также приостановить все производственные операции.

При этом особо отмечается, что магазины в городах России закроются, а вот торговый центр Mega будет продолжать работать. Это, по мнению, компании сможет обеспечить доступ россиян к предметам первой необходимости.

«Эти решения оказывают непосредственное влияние на 15 000 сотрудников ИКЕА. Амбиции групп компаний носят долгосрочный характер, и мы обеспечим занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и оказываем поддержку им и их семьям в регионе», — говорится в заявлении.

Днем раньше компания успокаивала покупателей, которые забросали соцсети «Икеи» вопросами о дальнейшей судьбе магазинов сети, заявив, что работают в прежнем режиме.

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Комментарии (59)

NikIvanov
Всего неделя после начала так называемой спец операции, а уже сколько радостей россиянам судьба поднесла...(
dedmoroz_5e4d8827384c2
могут обратно не пустить, от слова совсем, если нет иных договорённостей, будут тогда продавать магазины за 10% от их сметной стоимости))
263888341
Где-то убудет, а где-то прибудет. Они пускай продолжают уходить хлопая дверями. Мы все записываем.
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