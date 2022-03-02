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«ИКЕА» ответила россиянам, опасающимся её ухода из страны

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Соцсети компании IKEA переполнились вопросами покупателей, не собирается ли она уходить из России в связи с санкциями. Об этом пишет 2 марта E1.RU.

Представители компании отвечают кратко: «Отметим, что магазины «ИКЕА» работают в прежнем режиме. Ознакомиться с подробной информацией о режимах работы вы всегда можете на нашем сайте».

По мнению эксперта издания, гендиректора института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, пока серьёзных причин для закрытия «ИКЕА» в России нет. В Швеции сильных антироссийских настроений не наблюдается.

«Здесь встает вопрос именно о морально-психологическом давлении. Если противники России окажутся самыми заметными и многочисленными, то бренды уйдут. Нужно понять, что будет страшнее — репутационные потери или экономические», — объясняет Журавлёв.

Более актуальная проблема на сегодняшний день — неполный ассортимент. Из-за производственных и логистических сложностей многих товаров в магазинах нет, и сроки их появления неясны.

В России работают 14 гипермаркетов и несколько магазинов-студий «ИКЕА».

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Комментарии (3)

264740111
Икеа не шведская, а голландская.
alexadmin
У икеи и так были проблемы с поставками. Сейчас, даже если они останутся работать, есть шанс что в наличии останутся только вешалки да свечки.
Комментатор широкого профиля
Большинство товаров Икеа изготавливаются на российских фабриках, поэтому скатертью дорога.
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