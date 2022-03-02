«ИКЕА» ответила россиянам, опасающимся её ухода из страны

Соцсети компании IKEA переполнились вопросами покупателей, не собирается ли она уходить из России в связи с санкциями. Об этом пишет 2 марта E1.RU.

Представители компании отвечают кратко: «Отметим, что магазины «ИКЕА» работают в прежнем режиме. Ознакомиться с подробной информацией о режимах работы вы всегда можете на нашем сайте».



По мнению эксперта издания, гендиректора института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, пока серьёзных причин для закрытия «ИКЕА» в России нет. В Швеции сильных антироссийских настроений не наблюдается.

