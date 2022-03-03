Корзины, очереди и пустеющие полки. Как закрывалась IKEA в Петербурге

Как сообщил вечером 3 марта корреспондент «Фонтанки», побывавший в торговом центре МЕГА Дыбенко, по магазину снуют люди с тележками, доверху набитыми товарами. Многие приобретают крупногабаритную мебель и везут до парковок кровати, шкафы и диваны.

Из-за роста числа посетителей в какой-то момент полки IKEA опустели, но это сразу же исправили. На вопрос журналиста о том, имеет ли это смысл, работники ответили утвердительно, объяснив: так положено.



На подземном и наземном паркингах оказалось тесно. Своих владельцев там ожидали многочисленные легковые автомобили и грузовые такси. Корреспондент насчитал перед зоной погрузки не менее десяти заказанных машин. До настоящего момента выезд с парковки затруднен — на то, чтобы добраться до трассы, требуется не менее 40 минут.