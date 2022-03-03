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Корзины, очереди и пустеющие полки. Как закрывалась IKEA в Петербурге

Новость о закрытии IKEA петербуржцы встретили с решимостью купить то, на что раньше лишь с любопытством поглядывали. Змеевидные очереди, кое-где вырастающие до ста метров в длину, заполонили подходы к кассам.

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автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как сообщил вечером 3 марта корреспондент «Фонтанки», побывавший в торговом центре МЕГА Дыбенко, по магазину снуют люди с тележками, доверху набитыми товарами. Многие приобретают крупногабаритную мебель и везут до парковок кровати, шкафы и диваны.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Из-за роста числа посетителей в какой-то момент полки IKEA опустели, но это сразу же исправили. На вопрос журналиста о том, имеет ли это смысл, работники ответили утвердительно, объяснив: так положено.

На подземном и наземном паркингах оказалось тесно. Своих владельцев там ожидали многочисленные легковые автомобили и грузовые такси. Корреспондент насчитал перед зоной погрузки не менее десяти заказанных машин. До настоящего момента выезд с парковки затруднен — на то, чтобы добраться до трассы, требуется не менее 40 минут.

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«Фонтанка» писала, что 3 марта IKEA объявила о приостановке как минимум на три месяца всего экспорта и импорта в Россию и Белоруссию и всех производственных операций с пятницы. Сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплаты.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

266228289
Вот если бы никто не пришел... Тогда бы шведы задумались сильно. Но получилось как обычно. На всю жизнь видать втаривались...
VKuser4636990
Накой чёрт вообще он нужен, дешманский магаз. Третьесортные аксессуары, мебель из фанеры и палок-собери меня сам.
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