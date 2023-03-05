Всё в наших руках. Упаковочные фабрики на Северо-Западе сменили гражданство

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уход иностранных игроков с оживленного рынка упаковки дал шанс российским игрокам закрепиться на этом рынке. За пару последних месяцев сразу пять крупных фабрик под Петербургом и в Великом Новгороде с общей выручкой в 32 миллиарда рублей обрели российских хозяев. Редакция «Фонтанки» узнала, что будет с предприятиями и ждать ли проблем с упаковкой на российском рынке.



В прошлом году страна столкнулась с дефицитом упаковки. Ушел финский производитель Huhtamaki и шведский Tetra Pak. К середине лета началась легкая паника: многие упаковки побелели из-за дефицита краски, соки лишились нарисованных яблок и апельсинов, власти — уверенности. Так, в июне Валентина Матвиенко не очень оптимистично отметила: «Надеюсь, в газету «Правда» не будем заворачивать», а вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о разработке отечественной упаковки — серой и экологичной.



При этом к концу года стало известно, что крупные упаковочные предприятия под Петербургом проданы новым российским владельцам, о которых в отрасли пока ничего не слышали. А когда крупные фабрики покупают непрофильные компании, это может настораживать игроков рынка. В Москве такой случай уже был, поделился Александр Амангельдыев, главный редактор издательства «Курсив», о полиграфическом производстве и упаковке. Существенно менее значимое производство купила компания, которая занимается недвижимостью, и в итоге завод сравняли с землей. На его месте сейчас строится жилой комплекс.





Безболезненный уход?

Австрийский концерн Mayr-Melnhof Group (ММ) — один из ведущих мировых производителей картона и картонной упаковки, продал две крупных фабрики под Петербургом — «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» и «ММ Полиграфоформление Ротогравюр». Оба предприятия еще и финансово успешные: выручка первого за 2021 год составила 6,589 миллиарда рублей, второго — 1,979 миллиарда. Чистая прибыль — более миллиарда и 267,2 миллиона соответственно.

«ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» занимается производством складных картонных коробок для продуктов, кондитерских изделий, косметики, фармацевтики и бытовой химии. «ММ Полиграфоформление Ротогравюр» — один из крупнейших производителей сигаретной упаковки.



Объявленная официально сумма сделки — 134 миллиона евро.

Покупателем этих двух предприятий стала девелоперская ГК «Гранель»: она занимается строительством и управлением жилых комплексов и объектов коммерческой недвижимости, а также инвестициями. Бенефициар компании, по данным СПАРКа, Ильшат Нигматуллин, он же — владелец ООО «Формула кино». Представители компании заверили, что уже имеют многолетний опыт управления, поэтому переживать за судьбу завода не стоит.



«Мы планируем сохранить профиль предприятий и имеем стратегические планы по их управлению. Цель — не только удержать лидирующие позиции компаний в отрасли, но и придать им новый импульс для дальнейшего развития», — рассказали в компании «Фонтанке». Кроме того, в «Гранель» считают, что заводы под крылом российского бизнеса смогут сохранить сотрудников и продолжить выпуск продукции.



Кардинальных преобразований, в том числе и по управлению заводами, не планируется. И в переходный период, когда австрийский концерн уже решил уйти, но еще не нашел покупателя, выпуск продукции в натуральном выражении сохранился на уровне предыдущего года, отметил представитель нового собственника Сергей Пак. Во многом благодаря персоналу из России. Основной кадровый состав работает на заводах уже 15–20 лет .

Однако для полиграфической отрасли 2022 год не прошел гладко. В июле европейский картон, которым концерн «ММ» обеспечивал российские заводы компании, попал под санкции, а мировые цены на него выросли кратно. Сейчас предприятия переключились на азиатских поставщиков и частично на российских — их доля будет планомерно увеличиваться, объяснил Сергей Пак.



Стоит ли бояться новых русских хозяев?

Так же поступил и Amcor — крупный поставщик упаковки для продуктов, напитков и средств личной гигиены с фабриками в 43 странах мира. Компания построила российские заводы за 370 миллионов долларов: один — в Петербурге, два — в Великом Новгороде.

Выручка петербургского «Прессман Премиум Пэкеджинг СПб» за 2021 год составила 6,63 миллиарда рублей, а двух новгородских «Прессман Софт Пэкеджинг Новгород» и «Прессман Премиум Пэкеджинг Новгород» — 8,694 и 8,13 миллиарда рублей соответственно.



На них приходится 2–3% от всего объема продаж международного концерна, общее число сотрудников — около 900 человек. Редакция «Фонтанки» направила запрос, но ответа от заводов к моменту публикации не получила.

Купила активы ООО «ГС Инвестментс», созданная в мае этого года. По данным СПАРКа, 90% в этой компании принадлежат экс-владельцу «Челябинского трубопрокатного завода» (ЧТПЗ) Андрею Комарову, еще 10% — у бывшего топ-менеджера ЧТПЗ Анны Левитанской.

Опасности для заводов и рынка в целом после прихода новых хозяев и ухода старых нет, считает Александр Амангельдыев.

«Смена руководства ничем не грозит абсолютно. Это хорошо налаженные современные производства, в которые в свое время было вложено достаточно средств, так что они будут спокойно продолжать работу. Тем более руководили ими давно российские топ-менеджеры, так что теперь это просто закрепили юридически», — отметил он. Неизвестно, распрощались ли зарубежные компании со своими российскими предприятиями окончательно или всё же есть опцион обратного выкупа.



Без клиентов и средств к существованию заводы тоже не останутся. Пессимистичных прогнозов делать не стоит, объясняют производители: по состоянию заказов, резких колебаний в сторону их уменьшения в сравнении с прошлым годом пока не предвидится. В основном вся упаковка сейчас делается либо для пищевой промышленности, либо для фармацевтики. И тот, и другой бизнес в России остается, так что объем заказов на упаковку даже существенно вырос.

Единственная проблема, с которой могут столкнуться обрусевшие предприятия — это сервис. Если сервисные контракты на обслуживание фабричного оборудования были заключены за рубежом, то вся поддержка может пропасть и придется выкручиваться.

Переход на восток

Сама полиграфическая отрасль пострадала не так сильно, как могла бы. Один из крупных игроков рынка рассказал, что работа на предприятиях весь 2022 год шла полным ходом, а показатели ноября–декабря были выше среднестатистических на 5–10%. Произвести удалось больше, вот только заработать — меньше. Дело опять же в росте цен и сырье.



Основная проблема для полиграфии и упаковки в прошлом году — уход европейского картона с российского рынка. Александр Амангельдыев подчеркнул, что весной–летом у российских производителей были серьезные проблемы с замещением иностранных материалов, но сейчас дефицит постепенно сходит на нет. Раньше большая часть упаковки печаталась на картоне из Европы: Швеции, Финляндии, Германии.

Сейчас на предприятии 70% картона закупают в Китае и пытаются локализовать «дружественные» поставки — из России и Белоруссии от «Добрушской бумажной фабрики». Однако и с отечественным картоном всё не так просто. «Российские производители только встают на ноги, пермский завод «Кама» в течение последних двух лет проходит только освоение продукции и пока не дотягивает до зарубежного качества», — рассказали «Фонтанке».



По словам Александра Амангельдыева, на заводе «Кама» мелованный картон производят недавно, поэтому к качеству есть вопросы. Однако сейчас его перекупила компания «Фармстандарт», а для фармацевтики очень важны стабильные поставки качественной упаковки.

Итого дефицита упаковки в целом нет, но есть сложности с барьерными картонами и тетрапаком, то есть асептической упаковкой для молока и соков, отметил он. Но и этот вопрос постепенно решается: частично российским производством, частично импортом.

Исчезнут ли цветные упаковки?

С краской ситуация та же: были проблемы весной–летом, зато сейчас ее завезли даже больше, чем надо. Катастрофы не предвидится — на полках останется яркая цветная упаковка.

Однако что хорошо для потребителя, то не всегда удобно производителю. Краски-то навезли, но над тем, как с ней работать приходится ломать голову технологам. У многих компаний был годами налаженный производственный процесс, а теперь приходится подстраиваться под продукцию из Турции, Ирана, Индии, Китая и стран Южной Америки. При этом нет четкой уверенности, что новая краска будет в доступности долгое время и на постоянной основе. Есть вероятность, что всё придется опять переделывать, объясняют эксперты.



«Мы имеем большую нестабильность рынка из-за этого. Сырья много, всего навезли много, но это, как правило, продукты не очень известных производителей и к ним надо привыкать», — отметил Александр Амангельдыев.

В России есть краска для флексографской печати, но ее трудно назвать отечественным достоянием, так как у нас просто нет химических компонентов, которые для типографской краски необходимы, их в основном импортируют из Китая и Турции. Так что, даже если краску делают в России, то в ней будет большая доля импортного сырья. Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

