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    «Надеюсь, не будем заворачивать в газету «Правда». Матвиенко — о проблемах с упаковкой в России

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    13 комментариев

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что Министерство сельского хозяйства РФ и другие структуры, включая агропромышленный комплекс (АПК), найдут способ решить проблему, связанную с дефицитом упаковок. Этот вопрос она затронула 1 июля во время пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.

    Матвиенко дала высокую оценку работе специалистов АПК обеих стран, но отметила, что в сфере по-прежнему есть проблемы. По её наблюдениям, в стране наблюдается недостаток упаковок для пищевой продукции.

    «Надеюсь, в газету «Правда» не будем заворачивать, вы найдёте вместе выход с упаковкой», — сказала парламентарий (цитата по РИА Новости). Этот вопрос, добавила она, важен для сохранности продукции.

    Напомним, в середине июня вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России занимаются разработкой отечественной упаковки для продуктов. Она предупредила, что привычной глазу белой упаковки, может быть, не будет, — она будет серой, но «экологичной» и отечественной.

    Тема проблем с упаковкой в России поднималась и на пленарном заседании ПМЭФ-2022, где выступал Владимир Путин. Он призвал ответить на вопрос о том, что важнее для страны сегодня: независимость или упаковка? «Что касается упаковки, я не думаю, что это такая сложная вещь, что ее нам не смогут заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами», — считает глава государства.

    В марте производитель асептической тары Elopak из Норвегии заявил о приостановке деятельности в РФ из-за событий на Украине. Помимо этого, американская Ball Corporation — производитель алюминиевой упаковки — решила сократить все операции на трёх своих заводах, тогда как в июне национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил упаковочной компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию.

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    Комментарии 13

    Klaus_Nesanta01 Июл 2022 в 17:49
    че-то я не пойму, почему баба валя топит то за гвозди то за упаковку, когда это дело министра промышленности - у нас есть такой вообще?
    +0-0
    Pupin01 Июл 2022 в 17:44
    Ну, поэтому может вместо того, чтобы тратить деньги на смену картинок на купюрах, построить новый завод по производству упаковки? Понятно, что это не быстро, но ведь нужнее сейчас.
    +0-0
    SERGEY11101 Июл 2022 в 17:37
    " Дяденька дай папиросочку , у тебя брюки в полосочку - Заверни свой шланг в газетку и дудоль как сигаретку " ( С ) .
    +0-0
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    Комментарии
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