«Надеюсь, не будем заворачивать в газету «Правда». Матвиенко — о проблемах с упаковкой в России

Матвиенко дала высокую оценку работе специалистов АПК обеих стран, но отметила, что в сфере по-прежнему есть проблемы. По её наблюдениям, в стране наблюдается недостаток упаковок для пищевой продукции.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что Министерство сельского хозяйства РФ и другие структуры, включая агропромышленный комплекс (АПК), найдут способ решить проблему, связанную с дефицитом упаковок. Этот вопрос она затронула 1 июля во время пленарного заседания Форума регионов России и Белоруссии.

«Надеюсь, в газету «Правда» не будем заворачивать, вы найдёте вместе выход с упаковкой», — сказала парламентарий (цитата по РИА Новости). Этот вопрос, добавила она, важен для сохранности продукции.



Напомним, в середине июня вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в России занимаются разработкой отечественной упаковки для продуктов. Она предупредила, что привычной глазу белой упаковки, может быть, не будет, — она будет серой, но «экологичной» и отечественной.



Тема проблем с упаковкой в России поднималась и на пленарном заседании ПМЭФ-2022, где выступал Владимир Путин. Он призвал ответить на вопрос о том, что важнее для страны сегодня: независимость или упаковка? «Что касается упаковки, я не думаю, что это такая сложная вещь, что ее нам не смогут заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами», — считает глава государства.