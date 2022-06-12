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    Швеция запретила Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию

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    7 комментариев

    Национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил упаковочной компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию, пишет 12 июня газета Dagens Nyheter.

    Производитель упаковки просил совет сделать для него исключение «из гуманитарных соображений», несмотря на санкции ЕС. Имеющий производство в РФ Tetra Pak утверждал, что производит 7 упаковок для сока и молока из 10, продаваемых в России.

    Кроме того, в компании заявили, что российские власти могут национализировать активы Tetra Pak в стране. По их словам, это «даст России доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

    Национальный совет по вопросам торговли Швеции не посчитал доводы компании убедительными.

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    Комментарии (7)

    Денеб
    Будем как деды молоко в крынки разливать......Вперёд в XVIII век за собирателем земель!
    TheBest
    Вот и хорошо!
    В России несколько упаковочных компаний. И уже лет 20 этим занимаются.
    Эд Хэммет
    Та гадость, что у нас называют молоком, которую при переливании сопровождают какие то плёнки, похожие на сопли, во что ни пакуй, настоящим молоком не станет. Вот вам великое достижение импортозамещения.
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