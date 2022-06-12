Швеция запретила Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию

Национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил упаковочной компании Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию, пишет 12 июня газета Dagens Nyheter.
Производитель упаковки просил совет сделать для него исключение «из гуманитарных соображений», несмотря на санкции ЕС. Имеющий производство в РФ Tetra Pak утверждал, что производит 7 упаковок для сока и молока из 10, продаваемых в России.
Кроме того, в компании заявили, что российские власти могут национализировать активы Tetra Pak в стране. По их словам, это «даст России доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».
Национальный совет по вопросам торговли Швеции не посчитал доводы компании убедительными.