Финский производитель упаковки Huhtamaki продает бизнес в России

Финская компания Huhtamaki, ведущий мировой производитель одноразовой посуды и упаковки, прекращает все операции в России. Однако компания планирует изучить рынок для потенциальных покупателей своих российских предприятий и продолжить работу в переходный период, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании 14 апреля.



«Вслед за более ранним решением прекратить все инвестиции в Россию [в связи с началом специальной военной операции на Украине] Huhtamaki инициирует продажу своей деятельности в России. Нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России препятствуют реализации стратегии роста компании и долгосрочных амбиций в стране. Huhtamaki изучит рынок для потенциальных покупателей и продолжит свою деятельность в течение этого переходного периода при условии доступности цепочки поставок для выполнения своих договорных и нормативных обязательств и защиты сотрудников и клиентов», — говорится в заявлении компании.