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    Финский производитель упаковки Huhtamaki продает бизнес в России

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    4 комментария

    Финская компания Huhtamaki, ведущий мировой производитель одноразовой посуды и упаковки, прекращает все операции в России. Однако компания планирует изучить рынок для потенциальных покупателей своих российских предприятий и продолжить работу в переходный период, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании 14 апреля.

    «Вслед за более ранним решением прекратить все инвестиции в Россию [в связи с началом специальной военной операции на Украине] Huhtamaki инициирует продажу своей деятельности в России. Нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России препятствуют реализации стратегии роста компании и долгосрочных амбиций в стране. Huhtamaki изучит рынок для потенциальных покупателей и продолжит свою деятельность в течение этого переходного периода при условии доступности цепочки поставок для выполнения своих договорных и нормативных обязательств и защиты сотрудников и клиентов», — говорится в заявлении компании.

    Huhtamaki представлена в России производственными предприятиями в Подмосковье и Татарстане. В 2021 году выручка завода Huhtamaki в Подмосковье составила 9 миллиардов рублей, чистая прибыль — 961 миллион рублей. Выручка производства в Татарстане в том же году была равна 366,6 миллиона рублей, чистый убыток составил 45 миллионов рублей. Объем российских продаж занимает примерно 3% от общего чистого объема продаж Huhtamaki.

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    Комментарии (4)

    266186220
    "Где там все бизнесмены?"

    Думают, что делать со своим бизнесом в условиях очередного нежданчика, устроенного всей стране темкогонельзяназывать.....
    NoName1234
    Купить этот бизнес!! И больше не пускать эту враждебную компанию в Россию матушку!!!!
    Где там все бизнесмены?!
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