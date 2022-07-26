Производитель упаковки Tetra Pak уходит из России. Бизнес передадут местному руководству

Шведский производитель упаковки Tetra Pak передает свое российское подразделение местному руководству. Об этом говорится в сообщении компании от 26 июля. Причиной ухода стала невозможность поддерживать операционную деятельность компании.
«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В мае 2022 года РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что головной офис Tetra Pak разорвал связи с российским АО «Тетра Пак» из-за антироссийских санкций. Однако в компании эту информацию опровергли. Ее представитель указал, что компания продолжает работу на российском рынке, а также производство на фабрике в Московской области.
В июле другой производитель упаковки, норвежский Elopak (бренд Pure-Pak), продал российский бизнес местному менеджменту.