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    Производитель упаковки Tetra Pak уходит из России. Бизнес передадут местному руководству

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    12 комментариев

    Шведский производитель упаковки Tetra Pak передает свое российское подразделение местному руководству. Об этом говорится в сообщении компании от 26 июля. Причиной ухода стала невозможность поддерживать операционную деятельность компании.

    «С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

    В мае 2022 года РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что головной офис Tetra Pak разорвал связи с российским АО «Тетра Пак» из-за антироссийских санкций. Однако в компании эту информацию опровергли. Ее представитель указал, что компания продолжает работу на российском рынке, а также производство на фабрике в Московской области.

    В июле другой производитель упаковки, норвежский Elopak (бренд Pure-Pak), продал российский бизнес местному менеджменту.

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    Комментарии 12

    EveReady26 Июл 2022 в 12:43
    Грустно всё это. Уже на полках видно уменьшение ассортимента при увеличении цены. В Ленте за подкрашенную сладкую водичку, которую именуют нектаром, просят больше 100 рублей. Типа Добрый, Моя семья и иже с ними. За Rich почти 200!!! Импортное пиво теперь занимает одну полку, Пауланер 190 рублей, например. Ассортимент российского пива тоже сокращен, товар размазан по полке для видимости, цена за банку в среднем 60-80.
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