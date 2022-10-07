Светогорский ЦБК достается казанским предпринимателям

Предприятие находится под управлением НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» с годовой выручкой в 49 млрд рублей и чистой прибылью в 6,5 млрд рублей.

Согласно сообщению Silvamo, окончательная стоимость сделки составит 390 млн долл. Крупнейшим активом в рамках сделки станет Светогорский ЦБК. Это крупнейшее на северо-Западе РФ предприятие, которое, в частности выпускает офисную бумагу SvetoСopy.

Весной на Светогорском ЦБК возникла проблема с поставкой химических компонентов для производства офисной бумаги. Это привело к остановке ее производства и острому кризису в этом сегменте рынка.



В дальнейшем производство было восстановлено и кризис преодолен, однако уже в мае Silvamo объявило о планах покинуть российский рынок.



«Палп инвест» - казанская компания, которая владеет построенным с нуля целлюлозно-бумажным комбинатом мощностью 25 тыс тонн в год. Специализируется на выпуске санитарно-гигиенических товаров. Его 100% владелец - председатель правления банка «АК Барс» Зуфар Гараев.

