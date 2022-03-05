С чистого листа. В Ленобласти остановилось производство офисной бумаги А4

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский Поделиться Поделиться







Американская Sylvamo в ближайшее время определится, сократить или остановить производство на градообразующем целлюлозно-бумажном комбинате в Светогорске Выборгского района Ленобласти. Причины официально связывают с перебоями в поставках критически важного сырья.

«В настоящее время завод работает, в то время как компания предпринимает шаги для устранения проблем с цепочкой поставок и продолжения производства. Завод полагается на сырье и другие важнейшие материалы и услуги, импортируемые из Европы», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Sylvamo.



Тем временем собеседник 47news на производстве в Светогорске рассказал, что вечером 3 марта из-за дефицита химии для отбеливания массы была остановлена машина для изготовления бумаги № 4, которая выпускает формат А4. Листы пакуют в пачки Ballet и зеленые, под брендом SvetoCopy. Их видел каждый, кто хотя бы раз пользовался оргтехникой.

«Сотрудники проводят техобслуживание до восстановления работы. Другая машина производит пищевой картон в штатном режиме», — объясняет нам один из рабочих.

На проблемы с приемкой сырья жалуются поставщики древесины. Отказ им объясняют также сбоем в поставках важных химических компонентов. И хотя цены на сырье резко выросли, лесопилки не знают, куда теперь отправить партии.

«Альтернативных вариантов становится все меньше — сегодня также, говорят, под Петербургом остановилось производство фанеры. У меня на делянке образовалось около тысячи кубометров. В масштабах крупного ЦБК — это копейки, но что мне делать с ней, непонятно», — рассказал петербургский предприниматель.



На официальном сайте компании сообщается, что Sylvamo выделено в отдельную группу в октябре прошлого года из глобальной мировой корпорации International Paper. Штаб-квартира расположена в Мемфисе, штат Теннесси. Агрегаты заводов двигаются в Северной и Латинской Америке, Европе. Конвейер в Светогорске, по данным компании, выдает 653 тысячи тонн целлюлозы, бумаги и картона. Доля российского производства в общей выручке — 15%.

По данным «СПАРК», непубличноe акционерное общество «Сильвамо Корпорейшн Рус» через одно колено — International Paper Russia Holdings B.V. в Нидерландах — принадлежит американской International Paper Company. Оборот предприятия в Светогорске в 2020 году составил 43,3 млрд рублей, чистая прибыль — 4,3 млн рублей.

Есть и социальный аспект. По данным пресс-службы Sylvamo, на заводе в Светогорске работает около 1700 человек. Для сравнения: по информации на 2021 год, население города — 14 982 человека. Если исходить из расчета, что на производстве задействован хотя бы один член семьи с одним ребенком, то в случае остановки производства и сокращения персонала без постоянных доходов останутся 5100 человек, или треть города. По словам собеседников, в среднем в месяц работяги получают 50 тысяч рублей, но заработок зависит от объема подрядов.



«В 1990-е после перехода комбината шведскому концерну Tetra Laval всех работников распустили по домам. Люди сидели без денег месяц, было кошмарно. Сейчас такой ситуации никто не ждет, паники нет, потому что после переименования предприятия в Sylvamo прошло уже полгода», — вспомнил местный житель Олег.

Накануне мы рассказывали о ситуации с заводом «Икеа Индастри Тихвин». Но если там тысяча заводчан может рассматривать вариант трудоустройства, допустим, на вагоностроительный гигант, то в Светогорске возможности для маневров нет. Целлюлозно-бумажный комбинат — единственное крупное предприятие.

Также для местных не секрет, что на территории ЦБК расположена ТЭЦ, откуда идет горячая вода и отопление в квартиры, там же работают очистные сооружения.

«Завод является основным поставщиком воды, электроэнергии и очистки воды для жителей Светогорска. Компания намерена продолжать предоставлять эти важнейшие услуги», — обнадежили в Sylvamo.

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