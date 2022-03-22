Санкционное оригами. В Петербурге пропадает офисная бумага

Фото: Дмитрий Духанин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Крупных поставщиков канцтоваров происходящее застало врасплох. Например, в компании «Комус» журналисту «Фонтанки» объяснили, что выдают на одну организацию всего по 15 упаковок и на сегодня лимит уже исчерпан.



«Попробуйте позвонить завтра утром, до 10 часов», — посоветовали на горячей линии. В менее именитом интернет-магазине «Офисмаг» наш заказ на 10 пачек в обработку приняли, причем по удивительно низкой цене — всего по 635 рублей. Но на этом все остановилось. Узнать о его дальнейшей судьбе ничего не получилось: журналист смог дозвониться до офиса компании только с четвертой попытки, но на свой вопрос: «Когда будет доставка?» — услышал в ответ: «Вас не слышно-о!», после чего в трубке запели короткие гудки.

А ведь только три дня назад вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов заявил, что дефицита офисной бумаги в России не возникнет. «Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся», — заверил он, назвав сообщения о подорожании офисной бумаги «настоящим фейком».

Первые тревожные звоночки затренькали еще 2 марта, когда Светогорский ЦБК объявил о приостановке работы линий по производству офисной бумаги под маркой SvetoCopy. Поначалу в пресс-службе комбината объяснили произошедшее «недостаточными поставками критически важного сырья» и заверили, что «компания предпринимает шаги для смягчения проблем с цепочкой поставок и продолжения производства». Но уже 7 марта крупнейший в Ленобласти целлюлозно-бумажный комбинат, который контролирует американская компания «Сильвамо Корпорейшн Рус», заявил, что останавливает деятельность в России до лучших времен.



Завод-гигант на границе с Финляндией не одинок в своей беде. С дефицитом реагентов, по данным телеграм-канала «Незыгарь» (https://t.me/russica2), из 73 бумажных заводов в России столкнулись 54. Один из главных реагентов, без которого производство бумаги в России будет парализовано, называется хлорат натрия, его используют для отбеливания целлюлозной массы и придания ей белоснежности. Без него конечный продукт получится того самого цвета, каким помнят туалетную бумагу в СССР. Печатать на ней, может, и выйдет, но разница окажется весьма заметной.

Причем для производства хлората натрия не требуется никакого редкого или дорогостоящего сырья, рассказал химик Станислав Грабовский, старший научный сотрудник Уфимского института химии РАН. Процесс настолько прост, что прямо хочется призвать не повторять его в домашних условиях. Инструкцию не дадим, но просто уточним, что с поправкой на концентрацию какой-нибудь отбеливатель «Белизна» — это оно и есть. Но, несмотря на простоту получения, ни одного завода в России, где производили бы хлорат натрия в промышленных объемах, на сегодняшний день не осталось. Целлюлозно-бумажные комбинаты вынуждены закупать его за границей.



По данным ФТС РФ, в 2021 году в РФ было поставлено 35,8 тысячи тонн хлората натрия на общую сумму более 20 миллионов долларов (то есть примерно 60 рублей за килограмм). Основным поставщиком реагента стала Финляндия, которая импортировала в Россию почти 85% всего объема. Почти 13% (или 9150 тонн) пришлось на поставщиков из Узбекистана. Оставшиеся крохи — 780 тонн — поставила в Россию Швеция и несколько других стран.

Основной производитель хлората натрия, поставляемого в Светогорск, — финская компания Kemira. «Фонтанка» обратилась к предприятию с просьбой объяснить, с чем связаны перебои с поставками в Россию и, в частности, на Светогорский комбинат. Но на момент публикации материала Kemira не ответила. На ее сайте же многозначительно указано: с 1 марта все поставки в Россию и Белоруссию прекращены.

В произошедшем коллапсе с хлоратом натрия, по словам председателя Российского союза химиков Виктора Иванова, виноваты сами бумажники. «Они выкатили Минпромторгу сейчас порядка десятка двух наименований: то надо и это. Но многие вещи можно сделать и в рамках своих комбинатов, и искать на замену не обязательно конкретно этот продукт. Им самим нужно было шевелиться в первую очередь. Мы в стороне не останемся, но под лежачий камень вода не течет», — говорит он.



Производить нужный бумажникам реагент, по словам Иванова, просто. «Чтобы сделать хлорат натрия, большого ума не надо. Но он будет очень дорогой, потому что потребность в нем очень маленькая. Поэтому целлюлозно-бумажные комбинаты пользовались импортом — там установки созданы по 50 тысяч тонн. Они по всему миру рассылают этот хлорат натрия. Сегодня будем думать, как им всем оказать помощь», — обещает глава Российского союза химиков.

Комбинаты, которые могли бы в короткие сроки начать производство хлората натрия, по словам Виктора Иванова, в России есть, «главное — убедить их, что это надо, директивой же им не укажешь». Но на сегодняшний день ни с кем из производителей переговоров еще не было, и конкретные сроки, когда будет решена проблема с производством хлората натрия, не обозначены.

В Минпромторге, в свою очередь, сегодня пообещали, что «дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки стабилизируются в течение недели».

Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат — не единственный на Северо-Западе РФ, который производит бумагу. В частности, картон, бумагу для гофрирования, этикеточную бумагу и целлюлозу, которая идет на производство офисной бумаги, выпускает ОАО «Архангельский ЦБК». «Мы работаем», — отчитался «Фонтанке» генеральный директор Дмитрий Зылев. Проблемы с белящими реагентами, по его словам, у бумажников действительно есть. Но не такие, чтобы полностью парализовать производство бумаги в стране.



«Честно говоря, я не понимаю, куда вся эта бумага подевалась. Потому что беленую целлюлозу, из которой делают офисную бумагу, мы продолжаем выпускать. И мы сейчас частично будем выпускать небеленую целлюлозу. Но в целом беленая целлюлоза на рынке бумаг в принципе есть. Мы для беления пользуемся хлоратом [натрия] и перекисью», — недоумевает Дмитрий Зылев.

Скачок цен на офисную бумагу на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате объяснили «дисбалансом спроса и предложения». В ответ на запрос «Фонтанки» там сообщили, что перестраиваются на ходу и ищут выходы из сложившейся ситуации.

«Компания не останавливала производственный цикл и практически за неделю разработала и подготовила к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона и др.», — отметили на комбинате.

На Светогорском ЦБК также отметили, что приступают к выпуску новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO. Для ее отбелки не используются химикаты. «Продукцию уже направили клиентам для тестирования и обратной связи. Производство картона и целлюлозы работает в штатном режиме», — доложили «Фонтанке» в Светогорске.



К слову, «Светокопи» — далеко не единственная марка офисной бумаги. Не менее популярна марка «Снегурочка», которую делали на Сыктывкарском ЛПК. Там же изготавливался ряд частных марок, к примеру «Комус». Однако к моменту публикации ни в Сыктывкаре, ни в московском представительстве компании Mondi, которой принадлежит СЛПК, ни на звонки, ни на письменные запросы «Фонтанки» так не ответили.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

