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Автодилер «Ключавто» покупает 100% «Рольфа»

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Крупнейший автодилер России сменит владельца. 100% акций АО «Рольф» планирует приобрести крупный региональный автодилер «Ключавто». Это следует из опубликованного 13 декабря сообщения Альфа-банка, который профинансирует сделку по объединению компаний.

Банк выступает финансовым консультантом «Ключавто». Он также заключил с компанией договор о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательств объединенной компании. 13 декабря стороны подписали юридически обязывающую документацию. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2022 года. Она будет профинансирована как из заемных средств, так и из собственных средств «Ключавто».

«Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом», — отмечается в сообщении финансовой организации.

Объединенная компания планирует провести IPO в течение трех лет с даты закрытия сделки.

Первый дилерский центр «Ключавто» был открыт в 2001 году в Краснодарском крае. В прессе компанию называют главным продавцом автомобилей на юге России. Она покупает конкурента на фоне расследования уголовного дела против руководства АО «Рольф».

По версии следствия, основатель «Рольфа» Сергей Петров и топ-менеджеры компании вместе с неустановленными соучастниками в 2014 году перевели на счета подконтрольной кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности автодилера, под видом продажи акций АО «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Речь идет о незаконном выводе 4 млрд рублей.

Петров покинул Россию и заявил, что не намерен возвращаться. Он и все другие фигуранты дела арестованы заочно, кроме директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро, который помещен под домашний арест. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в мае 2021 года.

Через полгода прокуратура также потребовала взыскать с «Рольфа» почти 13 млрд рублей. Компания заявила, что не согласна с требованиями и намерена отстаивать свои интересы в суде.

Компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов включает 20 автомобильных марок и один мотоциклетный бренд. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов в Москве и Петербурге. Несмотря на уголовное дело, бизнес группы «Рольф» показывает хорошие результаты. По итогам 2020 года выручка от продаж выросла на 3,8% к предыдущему году, до 246 млрд рублей. Чистая прибыль — 8,9 млрд.

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Комментарии (6)

Piter Russo
С учетом падения продаж и туманных перспектив рынка - лучше продать бизнес за неплохие деньги, пока бизнес целиком не отжали.
Yelda
Конечно же тут нет принуждения к сделке и даже рейдерским захватом не пахнет. И политическая позиция владельца тут не причем.
Kot Piter
А не ради этого всё затевалось?!!!
Кто стоит за "Ключавто"?
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