Автодилер «Ключавто» покупает 100% «Рольфа»

Банк выступает финансовым консультантом «Ключавто». Он также заключил с компанией договор о предоставлении долгосрочного кредита для финансирования сделки и рефинансирования части текущих финансовых обязательств объединенной компании. 13 декабря стороны подписали юридически обязывающую документацию. Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2022 года. Она будет профинансирована как из заемных средств, так и из собственных средств «Ключавто».

Крупнейший автодилер России сменит владельца. 100% акций АО «Рольф» планирует приобрести крупный региональный автодилер «Ключавто». Это следует из опубликованного 13 декабря сообщения Альфа-банка, который профинансирует сделку по объединению компаний.

«Сделка позволит объединенной компании повысить устойчивость бизнеса и диверсифицировать географию продаж со значительным расширением регионов присутствия и усилением бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, ускоренными темпами внедрять цифровые технологии и инновационные решения в отрасли в целях улучшения потребительского опыта, а также создаст дополнительные возможности для повышения прозрачности и развития рынка продаж автомобилей с пробегом», — отмечается в сообщении финансовой организации.



Объединенная компания планирует провести IPO в течение трех лет с даты закрытия сделки.



Первый дилерский центр «Ключавто» был открыт в 2001 году в Краснодарском крае. В прессе компанию называют главным продавцом автомобилей на юге России. Она покупает конкурента на фоне расследования уголовного дела против руководства АО «Рольф».



По версии следствия, основатель «Рольфа» Сергей Петров и топ-менеджеры компании вместе с неустановленными соучастниками в 2014 году перевели на счета подконтрольной кипрской компании деньги, полученные от коммерческой деятельности автодилера, под видом продажи акций АО «Рольф Эстейт» по завышенной цене. Речь идет о незаконном выводе 4 млрд рублей.

