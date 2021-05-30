FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
73.59р89.67р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Дело топ-менеджеров группы «Рольф» подготовили для передачи в суд. Их обвиняют в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей

Утверждено обвинительное заключение топ-менеджерам группы «Рольф» во главе с Сергеем Петровым о выводе за границу 4 млрд рублей

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 191.1 о незаконных операция по выводу за границу 4 млрд рублей с использованием подложных документов топ-менеджерами группы «Рольф». Теперь дело будет передано по подсудности в Черемушкинский районный суд Москвы.

Главным фигурантом уголовного дела остается экс-глава и основной владелец группы «Рольф» Сергей Петров. Экс-депутат Госдумы РФ 5 и 6-го созывов покинул Россию и заявил, что не намерен возвращаться. Вместе с рядом других топ-менеджеров компании он стал фигурантом уголовного дела о выводе денег за границу в 2019 году. Все, кроме директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро, арестованы заочно.

Как заявила ТАСС 30 мая защита Кайро, его адвокаты не согласны с изложенными следователями в обвинительном заключении трактовками. К примеру, никакого ущерба Анатолию Кайро не вменяется.

Бизнес группы «Рольф» всё ещё показывает хорошие результаты. По итогам 2020 года выручка от продаж выросла на 3,8% к предыдущему году до 246 млрд рублей. Чистая прибыль — 8,9 миллиардов. Продажи новых машин составили почти 80 тысяч штук, с пробегом — 65,6 тысяч. Этой зимой топ-менеджмент заявил об отказе от всех переговоров по его продаже, начатых сразу после возбуждения уголовного дела.

Компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Smart, Toyota, Volkswagen.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний