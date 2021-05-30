Дело топ-менеджеров группы «Рольф» подготовили для передачи в суд. Их обвиняют в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 191.1 о незаконных операция по выводу за границу 4 млрд рублей с использованием подложных документов топ-менеджерами группы «Рольф». Теперь дело будет передано по подсудности в Черемушкинский районный суд Москвы.



Главным фигурантом уголовного дела остается экс-глава и основной владелец группы «Рольф» Сергей Петров. Экс-депутат Госдумы РФ 5 и 6-го созывов покинул Россию и заявил, что не намерен возвращаться. Вместе с рядом других топ-менеджеров компании он стал фигурантом уголовного дела о выводе денег за границу в 2019 году. Все, кроме директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро, арестованы заочно.

