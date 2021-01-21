«Тема закрыта». Автодилер «Рольф» передумал продаваться

Руководство одного из крупнейших в стране автодилерских предприятий, группы «Рольф», в четверг, 21 января, заявило о прекращении всех переговоров о продаже компании.
«Тема с продажей закрыта, — цитирует ТАСС гендиректора «Рольф» Светлану Виноградову. — У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт-лист составил порядка 10 партнеров. В большей степени не российские компании».
Разговоры о продаже «Рольф» активизировались в 2019 году, когда против ряда топ-менеджеров компании, в том числе основателя — Сергея Петрова, были возбуждены уголовные дела о выводе денег за границу. Петров объявлен в розыск и находится в Австрии, заявляя, что не намерен возвращаться на родину.
В декабре 2019 года «Рольф» официально заявил, что ведет переговоры о продаже. О том, что речь идет о примерно 10 разных заинтересованных в сделке сторонах, заявлял сам Петров. В начале прошлого года эксперты Forbes оценили компанию в 56,27 млрд рублей. В 2019 году «Рольф» продал 91 459 новых и 68 294 подержанных машин, а также отчитался о 4 218 815 нормо-часов выполненных сервисных работ.