    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, вос

    761мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd94.81eur103.84

    МКС увернулась от космического мусора

    225
    4 комментария

    Международную космическую станцию на орбите Земли увели от столкновения с космическим мусором, сообщает 6 августа Роскосмос.

    Двигатели корабля «Прогресс», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС были включены и проработали 196 секунд.

    В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км, уточняется в сообщении.

    На борту МКС сейчас семь человек. Экипаж 69-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также трое астронавтов NASA и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МКС
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close