Куда пойти 14–16 июля: «Опера — всем», арт из Африки в Манеже и ночи танцев

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем» Поделиться Поделиться





В этот уик-энд не пропускаем большие опен-эйры и лекции о музыке, проводим время на фестивалях культуры стран Азии и Латинской Америки и отмечаем середину лета серией вечеринок.

Актуальное

«Тоска» прозвучит на Елагином

16 июля, 17:00, 0+



Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем» Поделиться Поделиться





Главное музыкальное событие этой недели — опен-эйр фестиваль «Опера — всем». По традиции, большие театральные представления пройдут на нескольких разных площадках. В воскресенье на сцене, которую специально для этого оформят на Елагином острове перед дворцом, прозвучит опера Пуччини «Тоска», оркестр «Северная Симфония» под руководством Фабио Мастранжело. Партии исполнят солист театра «Геликон-опера» Иван Гынгазов, солист Мариинского театра Кирилл Жаровин и артисты Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина.



Искусство Африки — в Манеже

До 3 сентября, 6+



Аджарб Бернард Атегва. Сплю со своими кошками. 2021 © Галерея LIS10 Фото: пресс-служба Манежа Поделиться Поделиться





Современным искусством Африки удивляет Манеж. Для проекта «Перевёрнутое Сафари» в выставочном зале кураторы собрали самые интересные образцы творчества из разных стран за последние 60 лет — после обретения ими независимости. На экспозиции все произведения посвящены наследию колониальной культуры, теме взаимодействия и взаимопроникновения, а работы российских художников, как обещают кураторы, «визуализируют меняющееся восприятие африканского региона».



На «Бродский DRIVE» играют лучшие

14 — 16 июля, 12+



Фото: Вероника Жукова / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Три дня подряд в Шереметевском саду у Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме будет звучать живая музыка. Проект-фестиваль «Бродский DRIVE» собрал десять проектов, разных по звучанию и стилистике. Среди приглашённых гостей — контрабасист и композитор Владимир Волков, пианист Андрей Кондаков и солист Мариинского театра Григор Вернер, лидер нового джаза, московский саксофонист Алексей Круглов и его «Круглый Бенд», известный импровизатор Олег Аккуратов, кубинский перкуссионист Йоель Гонсалес и другие.



В мир бамбука проводит Ботсад

15 — 16 июля, 0+



Фото: botsad-spb.com Поделиться Поделиться





В Ботсаду пришло время фестиваля «Бамбук на ветру». Фактами о бамбуке поделятся сотрудники ботсада, а заодно покажут другие растения, типичные для азиатского региона, устроят прогулки по Японскому саду и расскажут об истории бонсаев. На сцене у Зеленого домика выступят исполнители азиатских танцев и музыканты, играющие на традиционных японских барабанах тайко. Также вас ждут мастер-классы по игре в го, японской и китайской каллиграфии, искусству бонсай и многое другое.



Узнать новое

Тексты-кристаллы — в лекции о писательстве

14 июля, 19:00, 16+

Михаил Ерёмин — российский поэт и детский писатель «филологической школы» — поэтического сообщества, сформировавшегося на филфаке Ленинградского университета во второй половине 1950-х годов. В его творчество, «герметичные тексты», которые критики сравнивают с кристаллами и алхимическим тиглем, а также в переплетение судьбы с Бродским в пространстве «Полутора комнат» пятничным вечером на лекции погрузит сотрудница Эрмитажа, ведущая книжного клуба в Third Place Александра Цибуля.



«Императорский букет» преподнесут Крылову

15 июля, 0+



Фото: София Пряникова / пресс-служба ГМЗ «Павловск» Поделиться Поделиться





Праздник «Императорский букет» в Павловске вполне можно было бы назвать «Днями Крылова», ведь практически всё в парке в день фестиваля будет так или иначе посвящено баснописцу и его героям. Сотрудники расскажут смешные и занимательные истории из жизни Крылова и покажут спектакль, устроят экскурсии для детей и взрослых и даже модное дефиле. Молодые дизайнеры вдохновлялись баснями и стихами.

Женский след в музыке обозначат на лекции

15 июля, 17:00, 12+



В «Севкабель порту» новая встреча из серии «Энциклопедия андеграунда» посвящена не истории какого-то жанра, а женщинам в истории музыки. Речь пойдёт и о современницах от Бьорк до PJ Harvey, и об их и наших предшественницах. Например, о «крёстной маме панк-рока» Патти Смитт или об Элиане Радиг — пионерке минимализма и электронной музыки.Образовательная часть встречи плавно перетечёт в лайф.

«Кинолес» покажет «жизнеутверждающие» фильмы

С 14 по 16 июля, 0+



Фото: группа Вконтакте Кинолес Поделиться Поделиться





В этот уик-энд на берегу Финского залива, на пляже «Морские дубки» в посëлке Лисий Нос пройдёт VIII фестиваль короткометражного кино «Кинолес» . Основной смотр запланирован на первые два дня, и в центре внимания окажется «жизнеутверждающее и по-настоящему творческое кино». Например, фильмы «Пока, рыбка!» Ярослава Осетрова, «Саня» Сергея Арсина и несколько других. На фестивале профессионалы расскажут об азах съëмки и проведут мастер-класс по актëрству и сценической речи. Участие во всех активностях бесплатное.



В центре Петербурга — своя Южная Америка

15 июля, 12:00, 12+

В маленькую Латинскую Америку на один день превратится пространство «Никольские ряды». Там будут готовить такос и буррито, танцевать танго и кубинскую румбу, слушать сальсу, бразильский джаз, спорить о культуре и политике, а ещë говорить на испанском. Основная развлекательная программа начнётся в 15:00 и продлится до вечера. Вход на праздник свободный для всех.

Полуорганичность поселилась в AIR

16 июля, 16:00, 16+

В пространстве AIR университета ИТМО — большой аудиовизуальный перформанс Semi-organic. Студентки программы Art&Science подготовили аудиовизуальное высказывание о характере отношений науки и искусства. Нарратив будет развиваться в реальном времени. Строгая геометрия сменится абстрактными органическими формами и деконструированными фотографиями природных материй, чтобы в финале два мира стали едины. Нужна регистрация.



Послушать музыку

Стилем BTS проникся «Космонавт»

15 июля, 16+

Фанаты корейской музыки в субботу стягиваются в клуб «Космонавт», где пройдёт большой «Халлю Фест» — событие с выступлением cover dance команд, фотозоной для поклонников BTS и погружением в традиции Азии. Хедлайнером стал блогер Ян Рейзен, который не так давно выпустил серию влогов из Кореи.

Авторское звучание — в «Саду Меншикова»

15 июля, 14:09, 16+

Сад Меншикова принимает фестиваль авторской песни «Экватор». Гостями вечера музыки в формате open-air станут «Площадь Восстания», «Копенgageн», «Скворцы Степанова», Леонид Новиков и их независимые коллеги. Петербургские авторы подготовили восьмичасовой музыкальный марафон.

Ботсад удивит академичностью и киноотсылками

До 16 июля, 6+



Фото: botsad-spb.com Поделиться Поделиться





В Ботаническом саду продолжается фестиваль Summer Music Park . В пятницу к зрителям выйдет Ganenko Band — коллектив известного российского виолончелиста, экс-солиста Мариинского театра Дмитрия Ганенко. Со сцены под открытым небом прозвучат аранжировки культовых рок-композиций и классики, а также «завораживающий симбиоз разных стилей и направлений». На следующий день в афише — шоу «Танго-история о Буэнос-Айресе» в исполнении коллектива Triunfal Orquesta, а завершится праздник вечером воскресенья симфоническим концертом «Музыка нашего кино».



Нестандарт звучания — в Александринском

16 июля, 19:30, 0+

Свой первый петербургский концерт камерный ансамбль «Île Thélème» даëт на Новой сцене Александринского театра. В программе — сплошь музыкальные редкости, например, образец инструментального романса, пьеса Кузьмы Бодрова «Очарованный» или десятиминутная сольная пьеса для маримбы «Merlin» Эндрю Томаса, ставшая широко известным эталоном перкуссионного репертуара с 1985 года. Всего в афише восемь отобранных сочинений, каждый из которых любим исполнителями благодаря особому смыслу и тону.



Потанцевать

Портал в Dark Jazz открылся в «Мачтах»

14 июля, 20:00, 16+

Пятница в «Мачтах» в «Севкабель Порту» отметился Dark Jazz Party. Проекты Tundra Art Ensemble и Low Kick Collective сольются в единое целое. Первый исследует эзотерическую сторону современного джаза, экспериментируя с формой и саундом, второй впитал в себя идеи джаза, электронной музыки, авангарда и минимализма. В результате концерт станет большим музыкальным перформансом, где разные стили перетекают друг в друга. Blank разогреет танцпол заклинаниями

15 июля, 23:59, 18+

В клубном пространстве Blank– большая вечеринка Go Blank, которая пройдёт на трёх танцполах. Лайн-ап террасы собран под кураторством Лены Поповой, диджея, которого некоторые знатоки зовут «светочем локальной сцены последних декад». Одни из главных гостей — электронный проект Саши Лестюхина Poima. «Гримерка перелистнет страницы гримуара — ученики темных наук наведут мрак неистовыми техно-заклинаниями», — описывают грядущее организаторы.



На сцене

Жизнь Пиаф стала танцем

14 июля, 19:00, 12+

«EDITH PIAF. Non, je ne regrette rien» — история любви и преодоления, выраженная в танце, — главное событие пятницы на Новой сцене Александринки. Хореограф Евгения Талецкая говорит с залом об испытаниях на примере Эдит Пиаф, в которую на сцене перевоплощается её героиня. Исполнительница — сама режиссёр, поставившая больше 35 танцевальных спектаклей, и в понимании, как работает сценическое пространство, ей никак нельзя отказать.



На экранах

«Драйв» по-русски в «Кентавре»

С 13 июля, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В кино показывают ночной триллер «Кентавр», где одну из главных ролей исполняет Юра Борисов. Для режиссера Кирилла Кемница работа — полнометражный дебют в кино. Продюсером проекта выступил Илья Найшуллер, создавший известные боевики «Никто» и «Хардкор». В центре новой картины трое: таксист, который любит водить по ночам, девушка, предпочитающая выходить из дома в сумерки, и маньяк, притаившийся в темноте.

Крутость — в стиле «Безумного Макса»

С 13 июля, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит «Круче некуда» — комедийный боевик Скотта Во («Need for speed: Жажда скорости», «Неудержимые 4») с Джеки Чаном. Дело происходит в недалеком будущем, похожем на вселенную «Безумного Макса»: мир посреди руин и песков борется за остатки нефти, добраться до которой мечтают преступники.



Молодость и рок — «Джонни» о Науменко

С 13 июля, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Среди отечественных новинок — картина «Джонни» о рок-музыканте, вспоминающем свою молодость. Юного Джонни сыграл актер Андрей Дидик, а его же в годах — Николай Фоменко, басист и вокалист группы «Секрет». Картина посвящена памяти Майка Науменко и, видимо, именно его биографией был вдохновлен сюжет. Режиссером и сценаристом картины выступил Алексей Рыбин, основатель группы «Кино», который с Науменко, конечно, тоже был хорошо знаком.



«Лошади Чарли» — семейное кино о дружбе и мечтах



С 13 июля, 6+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В ряду семейных фильмов о дружбе детей и животных — пополнение. На экраны выходит лента о школьнице, которая мечтает о лошади и получает её, несмотря на то, что ничего для исполнения этой мечты не складывается: у семьи недостаточно средств, чтобы позволить себе содержать скакуна. Юную Чарли сыграла начинающая актриса Яя Госселин — для девушки этот фильм стал дебютным. А вот роль её отца в «Лошади Чарли» исполнил Эдвард Ферлонг, более всего известный по роли Джона Коннора в «Терминаторе 2» Джеймса Кэмерона.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

