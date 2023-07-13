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    Фестиваль «Бамбук на ветру» в Ботаническом: шоу японских барабанов, танцы и мастер-классы по игре го, живописи и каллиграфии

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    Ежегодный фестиваль в Ботаническом саду в 2023 обещает насыщенную программу в диапазоне от театрализованных перформансов до тематических мастер-классов для взрослых и детей. В дни фестиваля в павильоне «Зелёный домик» также будет работать выставка хост и можно будет прогуляться по Субтропическому оранжерейному маршруту.

    Фото: botsad-spb.com
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    Фестиваль «Бамбук на ветру» откроется 15 июля в 12.10 выступлением Школы японских барабанов тайко. Дальше вас ждёт выступление ансамбля корейского традиционного танца «Арэми» и обширная программа, тематически завязанная на Азию. Из зрелищ ещё обещают демонстрацию икэбана, выступление школы традиционных оружейных японских воинских искусств с облачением в самурайские доспехи, разнообразные танцы и мастер-классы. Вы также сможете принять участие в викторине с призами и послушать выступление петербургского отделения Всероссийской федерации оздоровительного цигун.

    16 июля программа немного отличается: например, будет презентация творческой группы «Бамбуковая беседка» игры тосэнкё (или «удовольствие бросать складной веер»). В Актовом зале вы сможете посетить мастер-классы по игре в го, японской и китайской каллиграфии, в Северном дворе вас будет ждать выставка «Русский бонсай», а также лекция и мастер-класс по бонсай.

    По случаю фестиваля будет работать Японский сад, там можно будет пройти семейный квест. Полная программа мероприятий с таймингом есть на сайте Ботсада.

    Фестиваль «Бамбук на ветру» пройдёт 15 и 16 июля 2023 в Ботаническом саду, фестивальные билеты продаются с 10 до 16.30. Субтропический оранжерейный маршрут будет работать на вход с 11 до 16.45, мероприятия фестиваля будут проходить с 10 до 17 часов в оба дня. С 17 до 18 часов в продаже только парковые билеты.

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    Анастасия Семенович

    Фото: botsad-spb.com

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