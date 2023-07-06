Ботанический сад покажет более трёхсот сортов хост, пятьдесят из которых — впервые

Хосты пришли в Россию из Центрально-Восточной Азии. На родине эти растения считаются съедобными и называются уруи — «снежный лист». В Японии это традиционный весенний овощ, появление на прилавках магазинов ростков хост символизирует наступление весны, как и цветение сакуры. Попав в XIX веке в Европу и США, хосты в этих регионах стали декоративными растениями. Их любят за разнообразие оттенков зелёного цвета, причудливые фактуры листьев. На выставке в «Зелёном домике» вы увидите как самую маленькую, так и одну из самых больших хост в мире. Всего будет более трёхсот сортов, пятьдесят из которых в Ботаническом саду представят впервые. Это уже четвёртая выставка хост в саду, её организуют совместно с питомником «Мадам Хоста. Многолетники для сада». Подробная информация о выставке есть на сайте Ботанического сада.