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    Ботанический сад покажет более трёхсот сортов хост, пятьдесят из которых — впервые

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    В июле на выставке в павильоне «Зелёный домик» Ботанического сада вас ждут «400 оттенков зелёного» — сотни видов хост. В саду называют это растение «королевой теневого сада» и обещают палитру зелени в диапазоне от тёмно-изумрудного до светло-салатового.

    Фото: vk.com/botsad_spb
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    Хосты пришли в Россию из Центрально-Восточной Азии. На родине эти растения считаются съедобными и называются уруи — «снежный лист». В Японии это традиционный весенний овощ, появление на прилавках магазинов ростков хост символизирует наступление весны, как и цветение сакуры. Попав в XIX веке в Европу и США, хосты в этих регионах стали декоративными растениями. Их любят за разнообразие оттенков зелёного цвета, причудливые фактуры листьев. На выставке в «Зелёном домике» вы увидите как самую маленькую, так и одну из самых больших хост в мире. Всего будет более трёхсот сортов, пятьдесят из которых в Ботаническом саду представят впервые. Это уже четвёртая выставка хост в саду, её организуют совместно с питомником «Мадам Хоста. Многолетники для сада». Подробная информация о выставке есть на сайте Ботанического сада.

    Выставка хост «400 оттенков зелёного» доступна с 8 по 23 июля 2023 года с 10 до 17 часов в павильоне «Зелёный домик». В выходные 15–16 июля выставка входит в программу фестиваля «Бамбук на ветру» (вход по фестивальным билетам).

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    Фото: vk.com/botsad_spb

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