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    На экранах — семейное кино про лошадь со звездами «Терминатора» и «Звездного десанта»

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    Фото: кадр из фильма
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    13 июля в прокат выходит «Лошадь Чарли» — трогательная картина для всей семьи о дружбе девочки и лошади. По сюжету школьница Чарли мечтает о скакуне, но семья не располагает таким бюджетом. Происходит чудо, и Чарли случайно находит потерявшуюся лошадь. Несмотря на все трудности, новый четвероногий друг становится смыслом её жизни.

    Юную Чарли сыграла начинающая актриса Яя Госселин — для девушки этот фильм стал дебютным. А вот роль её отца исполнил Эдвард Ферлонг, более всего известный по роли Джона Коннора в «Терминаторе 2» Джеймса Кэмерона. Кроме того, Ферлонг сыграл одну из главных ролей в «Американской истории Х», но впоследствии снимался мало из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом. Другую важную роль исполнил Каспер Ван Дин, наиболее запомнившийся зрителям по роли сержанта Джонни Рико в антивоенной комедии Пола Верховена «Звездный десант».

    Критики уже назвали картину «очаровательной» и «уникальной», а также «очень подходящей для детей».

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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