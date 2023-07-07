В «Павловске» соберут «Императорский букет» в честь баснописца Крылова

Ровно посередине лета — 15–16 июля — музей-заповедник «Павловск» соберет «Императорский букет» в честь баснописца Крылова. Буквально всё в парке в эти дни будет посвящено Крылову и его творчеству: цветочные композиции и театрализованные представления, экскурсии и мастер-классы, музыка и даже модный показ.



Фото: София Пряникова, пресс-служба ГМЗ «Павловск» Поделиться Поделиться





Праздник начнется в 13:00 на Парадном плацу у Павловского дворца. Публику поприветствует сам Иван Андреевич Крылов — вместе с героями басен — Стрекозой, Ослом, Ягненком, Львом, Обезьяной и Козлом. Затем можно будет отправиться на прогулку по парку, чтобы увидеть представления. На Больших кругах состоится выступление духового оркестра и концерт «Музыкальное попурри», а попрыгунья Стрекоза даст уроки танцев всем желающим. У Итальянской лестницы зазвучит флейта, в Собственном садике — арфа, в розарии Розового павильона — вибрафон. В Зеленой библиотеке на Вырезной аллее можно будет узнать увлекательные истории из жизни Ивана Андреевича, который отличался искрометным юмором и большой любовью к еде.

От павильона Вольер будут начинаться экскурсии «Парк времен И. А. Крылова». Детей особенно ждут на площадке у павильона Молочня, где их будет ждать программа «В гостях у дедушки Крылова».

На второй день фестиваля в 15:00 в галерее Гонзаго и в 17:00 в Розовом павильоне зрителей порадуют показами Модного дома петербургского дизайнера Елены Ткаченко под названием «Божественная роза».



Фото: Любовь Пиварелис, пресс-служба ГМЗ «Павловск» Поделиться Поделиться





Иван Крылов был современником императрицы Марии Федоровны и не раз гостил в Павловске по ее личному приглашению. Здесь же 200 лет назад он написал свое стихотворение «Василек», сравнив Марию Федоровну с солнцем, лучи тепла и заботы которого распространяются на всех вокруг — неудивительно, что одна из восьми цветочных композиций «Букета» будет посвящена «Васильку» (в Лабиринте). Еще шесть инсталляций перекликаются с баснями «Стрекоза и муравей» (у Вольерного пруда), «Обезьяна и зеркало» (у галереи Гонзаго), «Листы и корни» (на Вырезной аллее), «Лев и барс» (в Собственном садике), «Соловьи» (у Итальянской лестницы), «Квартет» (на Втором Большом круге). Восьмую композицию — «Букет баснописцу» — вы найдете у памятника Марии Федоровне.



0+

