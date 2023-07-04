В Ботаническом саду прозвучат классика, джаз и музыка из кинофильмов

С 8 по 16 июля в Ботаническом саду пройдет музыкальный фестиваль Summer Music Park (0+). Под открытым небом и под сенью вековых деревьев прозвучат шедевры классики и джаза в исполнении известных музыкантов, в том числе солистов Мариинского театра и артистов Санкт-Петербургской филармонии. Также в программе хоровой концерт, танго-опера, музыка из отечественных кинофильмов и многое другое.

По традиции фестиваль начнётся с концерта звезды мирового масштаба, пианиста-виртуоза Бориса Березовского. В программе 8 июля — произведения Бетховена, Шумана и Прокофьева.

На следующий день, 9 июля , прозвучат легендарные «Времена года» А. Вивальди и А. Пьяццоллы в исполнении Камерного оркестра «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России скрипача Ильи Иоффа.



10 июля на сцену выйдет звезда Мариинского театра и мировой оперной сцены, Гран-при Конкурса Чайковского баритон Ауринбатаар Ганбатаар. В программе вечера: арии Моцарта, Чайковского, Верди, Бизе; увертюры Россини «Сорока-Воровка» и «Севильский цирюльник», сюиты и арии из «Кармен» Бизе, Итальянское каприччио Чайковского, «Болеро» Равеля, вальсы Штрауса и многое другое.

