    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, ю-з

    755мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.33eur97.26

    В Ботаническом саду прозвучат классика, джаз и музыка из кинофильмов

    966
    обсудить

    С 8 по 16 июля в Ботаническом саду пройдет музыкальный фестиваль Summer Music Park (0+). Под открытым небом и под сенью вековых деревьев прозвучат шедевры классики и джаза в исполнении известных музыкантов, в том числе солистов Мариинского театра и артистов Санкт-Петербургской филармонии. Также в программе хоровой концерт, танго-опера, музыка из отечественных кинофильмов и многое другое.

    Фото: botsad-spb.com/ru
    ПоделитьсяПоделиться

    По традиции фестиваль начнётся с концерта звезды мирового масштаба, пианиста-виртуоза Бориса Березовского. В программе 8 июля — произведения Бетховена, Шумана и Прокофьева.

    На следующий день, 9 июля, прозвучат легендарные «Времена года» А. Вивальди и А. Пьяццоллы в исполнении Камерного оркестра «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России скрипача Ильи Иоффа.

    10 июля на сцену выйдет звезда Мариинского театра и мировой оперной сцены, Гран-при Конкурса Чайковского баритон Ауринбатаар Ганбатаар. В программе вечера: арии Моцарта, Чайковского, Верди, Бизе; увертюры Россини «Сорока-Воровка» и «Севильский цирюльник», сюиты и арии из «Кармен» Бизе, Итальянское каприччио Чайковского, «Болеро» Равеля, вальсы Штрауса и многое другое.

    11 июля зрители услышат сочинения Брамса, Рахманинова, Свиридова в исполнении Государственного камерного хора Республики Татарстан и камерного хора «Петербургские серенады».

    «Ленинградский Патефон»
    «Ленинградский Патефон»Фото: summer-music.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    12 июля — вечер джаза и ностальгии. Вокально-инструментальная ассоциация «Ленинградский Патефон», состоящая из лучших джазовых музыкантов Москвы и Петербурга, совместно с солистами Singolo Orchestra представит программу советских песен из старых кинофильмов.

    13 июля можно будет не только послушать музыку, но и потанцевать под джазовые аранжировки известных мелодий из зарубежных фильмов и импровизации от Джазового оркестра Cinema Jazz 2.0 под руководством известного пианиста и композитора Станислава Чигадаева.

    14 июля на сцену выйдет Ganenko Band. Это проект известного российского виолончелиста, экс-солиста Мариинского театра Дмитрия Ганенко. Со сцены прозвучат аранжировки культовых рок-композиций и классики, а также «завораживающий симбиоз разных стилей и направлений».

    Triunfal Orquesta
    Triunfal OrquestaФото: summer-music.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    В субботу, 15 июля, зрителей ждет настоящее шоу «Танго-история о Буэнос-Айресе» в исполнении танцовщиков и музыкантов Triunfal Orquesta.

    Завершится фестиваль 16 июля симфоническим концертом «Музыка нашего кино». Это новый проект от организаторов фестиваля, которые обещают сюрприз для зрителей. Известно лишь, что прозвучат известные треки из культовых отечественных кинофильмов в исполнении симфонического оркестра с участием солистов.

    Начало всех концертов в 20:00. Подробности на сайте фестиваля.

    Фото: botsad-spb.com/ru
    «Ленинградский Патефон»
    «Ленинградский Патефон»Фото: summer-music.ru
    Triunfal Orquesta
    Triunfal OrquestaФото: summer-music.ru

    По теме

    Open-airОпен-эйрБотанический сад
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close