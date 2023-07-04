В Ботаническом саду прозвучат классика, джаз и музыка из кинофильмов

С 8 по 16 июля в Ботаническом саду пройдет музыкальный фестиваль Summer Music Park (0+). Под открытым небом и под сенью вековых деревьев прозвучат шедевры классики и джаза в исполнении известных музыкантов, в том числе солистов Мариинского театра и артистов Санкт-Петербургской филармонии. Также в программе хоровой концерт, танго-опера, музыка из отечественных кинофильмов и многое другое.
По традиции фестиваль начнётся с концерта звезды мирового масштаба, пианиста-виртуоза Бориса Березовского. В программе
На следующий день,
10 июля на сцену выйдет звезда Мариинского театра и мировой оперной сцены, Гран-при Конкурса Чайковского баритон Ауринбатаар Ганбатаар. В программе вечера: арии Моцарта, Чайковского, Верди, Бизе; увертюры Россини «Сорока-Воровка» и «Севильский цирюльник», сюиты и арии из «Кармен» Бизе, Итальянское каприччио Чайковского, «Болеро» Равеля, вальсы Штрауса и многое другое.
11 июля зрители услышат сочинения Брамса, Рахманинова, Свиридова в исполнении Государственного камерного хора Республики Татарстан и камерного хора «Петербургские серенады».
12 июля — вечер джаза и ностальгии. Вокально-инструментальная ассоциация «Ленинградский Патефон», состоящая из лучших джазовых музыкантов Москвы и Петербурга, совместно с солистами Singolo Orchestra представит программу советских песен из старых кинофильмов.
13 июля можно будет не только послушать музыку, но и потанцевать под джазовые аранжировки известных мелодий из зарубежных фильмов и импровизации от Джазового оркестра Cinema Jazz 2.0 под руководством известного пианиста и композитора Станислава Чигадаева.
14 июля на сцену выйдет Ganenko Band. Это проект известного российского виолончелиста, экс-солиста Мариинского театра Дмитрия Ганенко. Со сцены прозвучат аранжировки культовых рок-композиций и классики, а также «завораживающий симбиоз разных стилей и направлений».
В субботу, 15 июля, зрителей ждет настоящее шоу «Танго-история о Буэнос-Айресе» в исполнении танцовщиков и музыкантов Triunfal Orquesta.
Завершится фестиваль 1
Начало всех концертов в 20:00. Подробности на сайте фестиваля.