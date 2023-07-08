В кино — триллер с Юрой Борисовым о ночных опасностях

13 июля на экраны выходит ночной триллер «Кентавр». Для режиссера Кирилла Кемница «Кентавр» — это полнометражный дебют в кино. Продюсером проекта выступил Илья Найшуллер, создавший известные боевики «Никто» и «Хардкор». По оценкам создателей, не менее 25 минут в фильме занимает фирменный «найшуллеровский экшен». Ещё, по словам продюсера, фильм был вдохновлен такими лентами, как недавний «Текст» Клима Шипенко и классический «Брат» Алексея Балабанова.
Юра Борисов («Союз Спасения», «Калашников») играет водителя Сашу — мрачного замкнутого водителя такси, любящего водить в темное время суток: меньше суеты, меньше людей. Его клиентка Лиза (Анастасия Талызина, «Владивосток», «Моя большая тайна») тоже предпочитает ночную жизнь: встретились два одиночества. А где-то неподалёку во тьме притаился и маньяк — которым может оказаться любой встречный. Всё решится за ночь, в которую встретились эти двое.
16+
Матвей Пирогов