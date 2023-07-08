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    В прокате — комедия с Николаем Фоменко о непростой жизни рок-музыканта

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    Фото: кадр из фильма
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    13 июля на российские экраны выходит картина «Джонни». В центре сюжета маститый рок-музыкант, вспоминающий свою юность в 1980-е, когда его карьера только начиналась. С тех самых пор ему приходилось выбирать между правом остаться собой — и возможностью успеха, славы и богатства.

    Молодого Джонни сыграл актер Андрей Дидик, а его же в годах — Николай Фоменко, басист и вокалист группы «Секрет». Но фильм не о его биографии: под псевдонимом Джонни ясно читается образ другого героя рок-н-ролла с англоязычным прозвищем — Майка Науменко, да и в титрах указано посвящение именно ему. О Науменко Кириллом Серебренниковым уже был снят фильм «Лето». Правда, Серебренникова критиковали за незнание реалий и за то, что он не был знаком со своими героями. В случае с «Джонни» такого сказать нельзя: «Секрет» дал свой первый концерт на разогреве у Майка Науменко, исполнял кавер-версии его хитов, и вообще, сотрудничал с музыкантом, так что Фоменко опирается на собственный опыт.

    Фото: кадр из фильма
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    Кроме того, режиссером и сценаристом картины выступил Алексей Рыбин, основатель культовой группы «Кино», который с Науменко, конечно, тоже был хорошо знаком. Это вторая киноработа Рыбина.

    Продюсером фильма стал Игорь Гудков, создатель недавнего сериала «Король и Шут», продюсер группы «Кукрыниксы» и также участник рок-тусовки 80-х.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: кадр из фильма

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    Николай ФоменкоМайк Науменко
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