В Шереметевском саду вновь пройдет фестиваль «Бродский DRIVE»

Три дня — 14, 15 и 16 июля — в Шереметевском саду (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме) будет звучать живая музыка. В программе фестиваля «Бродский DRIVE» — десять проектов, разных по стилистике. (12+)

Известный петербургский контрабасист и композитор Владимир Волков представит совместный с московскими коллегами проект под названием «Письма любимым». Художественный руководитель фестиваля, пианист и композитор Андрей Кондаков, и солист Мариинского театра Григор Вернер приготовили новый проект Parlami d’amore («Поговори со мной о любви») — зрители услышат авторские аранжировки неаполитанских песен, арий из опер русских композиторов, а также оригинальные композиции участников проекта. Лидер нового джаза, московский саксофонист Алексей Круглов, и его «Круглый Бенд» привезут в Петербург перформанс по поэме Владимира Маяковского «Люблю».

Ярким акцентом программы этого года станет выступление Олега Аккуратова — импровизатора с мировым именем, виртуоза, выдающегося пианиста и вокалиста, постоянного участника проектов Игоря Бутмана. Олег выступит соло и в трио с петербургскими музыкантами. Новую программу B.A.C.H. представит постоянный участник фестиваля трубач Вячеслав Гайворонский в сопровождении квинтета Владимира Шуляковского. Меломанов ждут расшифровки загадочных канонов Баха, новые композиции и финальная общая импровизация BACH.

Также на фестивале выступят: кубинский перкуссионист Йоель Гонсалес (Hang made project — космическая музыка), петербургский пианист Денис Кириллов (Continuum Quintet — современный авторский джаз), саксофонист Дмитрий Семенов (фанк, фьюжн, соул) и другие музыканты. Полная программа в паблике фестиваля в ВК.



Начало концертов: 14 июля в 19:00, 15 и 16 июля в 16:00 и 19:00.

