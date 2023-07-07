В Манеже покажут современное искусство стран Африки

Проект «Перевёрнутое Сафари. Современное искусство Африки» Манеж подготовил с галереей «Триумф» и московским центром визуальной культуры Beton. На выставке обещают показать панораму искусства стран Африки за последние шестьдесят лет (после обретения независимости).
Название «Перевёрнутое Сафари» отсылает к необходимости пересмотра взгляда на искусство африканских стран и освобождения от стереотипов. Среди участников — сорок семь африканских художников и четырнадцать российских. На выставке будут артефакты из коллекции Фонда просветительских инициатив им. В.Д. Поленова, куда в 2003 году передал свою коллекцию африканского искусства бразильский фотограф Эдди Новарро. Также на экспозиции будут программные документы по теме: книги, эссе, фотографии выставок. В Манеже вы увидите более трёхсот экспонатов: живопись, скульптуру, фотографии, девять видеоработ и три инсталляции.
Все произведения будут посвящены наследию колониальной культуры, теме взаимодействия и взаимопроникновения, а работы российских художников, как обещают кураторы, «визуализируют меняющееся восприятие африканского региона». Организаторы выставки приводят цитату куратора проекта и одного из крупнейших специалистов по искусству Африки Алессандро Романини, который говорит о необходимости дать художникам из африканских стран возможность самоопределиться и не рассматривать их по умолчанию в этнографическом или антропологическом ключе. «До середины ХХ века искусство стран Африки воспринимали как этнографический или антропологический элемент, лишенный эстетической ценности, — говорит Романини. — А в последние годы порой рассматривают как способ рассказать западной аудитории об опыте носителей иной культуры. Подобный взгляд укрепляет стереотипы об Африке и заставляет воспринимать авторов через призму их этнической принадлежности».
Выставка «Перевёрнутое Сафари. Современное искусство Африки» пройдёт в ЦВЗ «Манеж» с 13 июля по 3 сентября 2023 года.
12+
Анастасия Семенович