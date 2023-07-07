Кинофестиваль «Кинолес» приглашает на бесплатные кинопоказы и мастер-классы по боевым сценам и монтажу

С 14 по 16 июля на берегу Финского залива, на пляже «Морские дубки» (пос. Лисий Нос), пройдет VIII фестиваль короткометражного кино «Кинолес». В программе — показы короткометражек, мастер-классы от актеров и режиссеров, концерты и детские развлечения, а также уютная атмосфера и близость воды. Вход бесплатный.



Фото: vk.com/kinoles_fest Поделиться Поделиться





Основные показы конкурсной программы (16+) пройдут 14 и 15 июля в 22:00 на главной сцене. Покажут, по словам организаторов, «только жизнеутверждающее и по-настоящему творческое кино» — фильмы «Пока, рыбка!» (режиссер Ярослав Осетров), «Саня» (режиссёр Сергей Арсин), «Я повзрослел» (режиссер Грант Варжапетян), «Ангел маленькой принцессы» (режиссер Александр Саварский). Здесь же будут идти концерты и творческие встречи.



Также будет работать кинолекторий, где будут проходить мастер-классы — по фотосъемке на мобильный, по видеомонтажу и т. д., здесь же можно будет 16 июля посмотреть повтор конкурсной программы и лучшие фильмы фестиваля «Кинолес» 2016–2022 годов.



Актерский шатер примет мастер-классы от деятелей кино — например, по сценической речи, по актерскому и сценическому мастерству, по актерскому гриму и по постановке боевых сцен в кино (его проведет Малер Газибеков — обладатель Кубка Испании и чемпион России по арт-фехтованию) и т. д.

На детской поляне можно будет порисовать, принять участие в квизах, играх и др.



Размяться можно будет на спортивной площадке — здесь можно будет как заняться йогой, так и научиться стрельбе из лука.

Полную программу, расписание показов и другие подробности смотрите на сайте фестиваля или в паблике «ВКонтакте».



Вход свободный, 0+.