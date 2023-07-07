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    Фестиваль «Опера — всем» откроется русским эпосом в сердце Петропавловской крепости

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    С 12 по 23 июля 2023 года в Петербурге пройдет опен-эйр фестиваль «Опера — всем». По традиции, четыре оперных спектакля представят на разных площадках — в Петропавловской крепости («Садко», 12 июля), на Елагином острове («Тоска», 16 июля), в Кронштадте («Летучий голландец», 19 июля) и в Царском Селе («Так поступают все женщины», 23 июля). 6+

    Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем»
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    Стартует фестиваль с оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко» в день святых апостолов Петра и Павла, 12 июля, на Соборной площади Петропавловской крепости. Былина «Садко» — одно из самых популярных творений великого русского композитора. Сюжет заимствован из русских былин и сказок, но перенесен в полусказочную-полуисторическую реальность, в Новогород, куда только что пришло христианство, но старые языческие верования еще не искоренены.

    Многие эпизоды из этой оперы являются бесспорными шлягерами: вступление «Океан море синее», колыбельная Волховы, былина Нежаты, ария Любавы. Услышать их доведется в исполнении оркестра Музыкального театра им. Ф.И. Шаляпина «Северная Симфония» (дирижер Фабио Мастранджело), Концертного хора Санкт-Петербурга и солистов: Дмитрия Демидчика (Мариинский театр), Ольги Черемных (театр «Зазеркалье»), Натальи Евстафьевой (Мариинский театр), Екатерины Крапивиной (Мариинский театр), Тигрия Бажакина, Павла Шнипова, Ильи Лавелина, Сергея Чепурко, Владислава Успенского, Дмитрия Мулярчика, Дмитрия Григорьева-Кана (Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина), Юрия Заряднова (Музыкальный театр Республики Карелия), Виталия Янковского (Мариинский театр).

    Режиссер-постановщик — Андрей Цветков-Толбин.

    Начало в 19:00. Вход свободный.

    Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем»

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