По дороге ярости: боевик с Джеки Чаном «Круче некуда» о разборках наёмников в мире будущего выходит в прокат

13 июля в прокат выходит «Круче некуда» — комедийный боевик Скотта Во («Need for speed: Жажда скорости», «Неудержимые 4»). Дело происходит в недалеком будущем, похожем на вселенную «Безумного Макса». Здесь весь мир посреди руин и песков борется за остатки нефти. Когда банда преступников берет заложников, чтобы совершить крупнейшее нефтяное ограбление, выясняется, что остановить их могут только двое крутейших наёмников. Проблема в том, что оба профессионала терпеть друг друга не могут.
Роли главных героев достались звездам: Джону Сине («Форсаж», «Миротворец») и знаменитому Джеки Чану, которого даже представлять не надо. Также в фильме должен был сыграть Сильвестр Сталлоне, но позднее отказался из-за работы над фильмом «Крид-2».
Съемки проходили в городе Иньчуань на севере Китая. Съемочной группе пришлось столкнуться с проливными дождями и с катастрофическим оползнем, представлявшим собой нешуточную опасность.
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Матвей Пирогов