Фестиваль «Опера — всем» покажет «Тоску» на Елагином острове. Вход свободный

С 12 по 23 июля 2023 года в Петербурге проходит опен-эйр-фестиваль «Опера — всем». В программе — четыре оперных спектакля на разных площадках — в Петропавловской крепости («Садко», 12 июля), на Елагином острове («Тоска», 16 июля), в Кронштадте («Летучий голландец», 19 июля) и в Царском Селе («Так поступают все женщины», 23 июля).
Опера Пуччини «Тоска» — обязательная строка в афишах лучших театров мира — будет показана 16 июля на Елагином острове, перед Елагиноостровским дворцом. Действие оперы происходит на фоне исторических событий 1800 года, когда армия Наполеона оккупировала Рим. В центре сюжета — трагическая любовь певицы Флоры Тоски и художника Марио Каварадосси.
«Тоска» прозвучит в исполнении оркестра Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина («Мюзик-холл») «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранджело, хора Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина. Солисты — Елизавета Михайлова (театр им. Ф. И. Шаляпина), Иван Гынгазов («Геликон-опера»), Кирилл Жаровин (Мариинский театр), Дмитрий Мулярчик, Дмитрий Григорьев-Кан, Сергей Чепурко, Тигрий Бажакин (Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина), Владислав Климов (лауреат международных конкурсов).
Начало в 17:00. Вход свободный. 6+