6 июля — круглый стол «Апартаменты для туристов и для инвесторов»

В первом квартале 2023 года продажи апартаментов упали по сравнению с прошлым годом. Но сравнение с 2022 годом не очень показательно, т.к. первый квартал тогда выдался рекордным по объему спроса на любую недвижимость. Вместе со снятием коронавирусных ограничений начал расти и туристический поток, а значит, у инвесторов в апарты появился шанс увеличить доход. На фоне стагнации цен на жилье и на аренду квартир это делает апартаменты более привлекательными для инвестиций. О том, что происходит со спросом на апартаменты со стороны туристов и покупателей — поговорим на круглом столе «Фонтанки».

