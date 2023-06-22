6 июля — круглый стол «Апартаменты для туристов и для инвесторов»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каковы предварительные результаты работы рынка апартаментов в первом полугодии с точки зрения заполняемости? Охотно ли туристы селятся в апартаментах?
- Какую доходность демонстрируют уже запущенные в эксплуатацию объекты?
- Как продаются апартаменты в строящихся жилых комплексах, какие объекты наиболее востребованы? Какова сейчас средняя стоимость квадратного метра/юнита в апартаментах?
- Какие новые объекты сейчас строятся в городе? Есть ли перспективы для запуска новых проектов?
- Конкуренция апартаментов и классических отелей — кто выигрывает и почему? Какова разница в цене за ночь?
- Инвестиции в апартаменты в ОАЭ как альтернатива вложению средств в Петербург. В чем плюсы и минусы работы на международном рынке.
- Перспективы рынка апартаментов на второе полугодие.
В первом квартале 2023 года продажи апартаментов упали по сравнению с прошлым годом. Но сравнение с 2022 годом не очень показательно, т.к. первый квартал тогда выдался рекордным по объему спроса на любую недвижимость. Вместе со снятием коронавирусных ограничений начал расти и туристический поток, а значит, у инвесторов в апарты появился шанс увеличить доход. На фоне стагнации цен на жилье и на аренду квартир это делает апартаменты более привлекательными для инвестиций. О том, что происходит со спросом на апартаменты со стороны туристов и покупателей — поговорим на круглом столе «Фонтанки».
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91
К участию в круглом столе приглашаются компании, развивающие рынок апартаментов в Петербурге, а также управляющие компании.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»