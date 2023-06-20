Соперник Малкома теперь уголовник? Лидера «Спартака» Промеса осудили на 1,5 года за нападение на брата — наркотики впереди

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Поделиться Поделиться





Нападающего футбольного клуба «Спартак» приговорили в Голландии к 1,5 годам тюремного заключения. Отдел спорта «Фонтанки» о том, что случилось, и за что его могут приговорить еще.



Квинси Промес из «Спартака» почти официально — второй лучший футболист Российской премьер-лиги прошедшего сезона после Малкома из «Зенита». Он почти до самого окончания чемпионата боролся с бразильцем за звание лучшего бомбардира и проиграл ему всего в три мяча. С ним «Спартак» занял третье место. За пределами футбола у Промеса все не так гладко. Суд в Амстердаме приговорил 31-летнего футболиста к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата.



Что случилось



По версии голландского следствия, инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июля 2020 года. Промес выступал тогда за «Аякс» из Амстердама. Во время семейных празднований в загородном доме Промеса Квинси заподозрил брата в краже золотой цепочки, о чем и объявил при всей родне. Слово за слово, началась потасовка. В руках у Промеса в какой-то момент оказался нож, который он воткнул в колено брату. Тот на следующий день обратился в полицию.



Полиция допрашивала футболиста в течение двух дней, после чего отпустила, сохранив за ним статус подозреваемого. Тот решил воспользоваться шансом, в январе 2021-го покинул Голландию и вернулся в «Спартак», за который уже выступал с 2014 по 2018 года. Москвичи перестраховались: сумма трансфера в 8,5 млн евро разделилась на несколько траншей (по одному в полгода), выплаты которых прекратятся, если Промес отправится в тюрьму. То же касается контракта с самим футболистом, который рассчитан до лета 2024 года. Тюремное заключение приведёт к мгновенному расторжению договора без выплаты компенсации. Однако пока воспользоваться этим правом в «Спартаке» не спешат.



Что говорят в «Спартаке»

«Решение суда не вступило в силу, и у футболиста есть время на обжалование. Полагаем, что сторона Промеса воспользуется этим правом». — официально заявили в московском клубе.

Оно понятно — расставаться со своим лучшим футболистом в клубе не хотят. Тем более сейчас, когда найти адекватную замену почти невозможно. К тому же подача апелляции и ее дальнейшее рассмотрение может затянуться надолго. Пока Квинси в России, ему ничто не угрожает. Однако решение голландского суда все равно дает о себе знать: минувшей зимой «Спартак» отправился на сборы в ОАЭ без своего лидера из-за риска экстрадиции. Кроме того, судебное разбирательство поставило на паузу для Квинси процесс получения российского гражданства.



Зачем ему российский паспорт

Выдача паспорта РФ могла бы окончательно спасти футболиста от выдачи голландским властям: своих граждан Россия не экстрадирует. Пока же вероятность экстрадиции сохраняется, пусть и минимальная, учитывая политическую обстановку.

«Спартак» обратился к Минспорта с запросом о получении для Промеса гражданства еще в ноябре 2022-го, но ведомство его отклонило.

«Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства. Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным», — писал тогда руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.



Да, с именем Промеса связано еще одно дело, и там ситуация еще более серьезная.

В чем еще замешан футболист

Дело в том, что Промесу грозит срок еще и за крупную контрабанду наркотиков. Если верить сайту Het Parool, голландская прокуратура якобы связывает Промеса с организацией провоза двух партий белого порошка — весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020-м. При этом у полиции есть записи телефонных разговоров Промеса по этим поставкам, пишет издание. Как оказалось, его прослушивали еще с 2018 года, когда возникли подозрения о наркоторговле и владении огнестрельным оружием.



По словам газеты, cледствие считает, что Промес заплатил 200 тысяч евро за транзит двух партий наркотиков (весом в 650 и 720 кг). Для этого он связывался с наркопреступником Питом Вортелем. Ему обещали прибыль в размере шести миллионов евро.



Футболист «Спартака» по случайному стечению обстоятельств находился в Антверпене, когда там в 2020-м была конфискована одна из партий.

«Мои ребята на пути в Антверпен», — приводит газета AD слова Промеса в тот день по телефону.

«Вот дерьмо, в безопасности лишь половина, но таковы риски», — после того, как полиция перехватила одну из партий.

«Предыдущая поставка наполовину провалилась, одну из партий вычислили, так что я заработал вдвое меньше», — еще один отрывок из расшифровки якобы разговора Промеса по телефону.



По этому делу суд продолжится 11 августа. По информации нидерландских журналистов сайта AD, госпрокуратура Нидерландов выдвинула обвинения против Пита Вортеля (по версии СМИ, сообщника Промеса) в контрабанде наркотиков. Газета De Telegraaf писала, что в деле замешана вся семья Промеса: на его деньги родственники вложились в партию наркотических веществ весом в четыре тонны. Тем не менее официально футболисту «Спартака» пока не предъявляли обвинения. Пока нидерландская прокуратура хочет опросить его в качестве свидетеля, но сделать это только лично, что опять же теперь будет сделать почти невозможно.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

