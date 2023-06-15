Приток мозгов ударил в голову. Как на ПМЭФ главам регионов предлагали заполучить 50 немцев или французов

Фото: Евгений Федосков / Росконгресс Поделиться Поделиться





Как вы думаете, готовы ли иностранцы, европейцы и американцы переезжать в Россию? Этот вопрос вынесла на голосование аудитории ведущая панельной дискуссии на ПМЭФ, автор YouTube-канала «Мы и они» об экспатах Мария Шахова. Результаты голосования: 19 — «да», 3 — «нет». Посещаемость у панели оказалась так себе.



«В последнее время мы отмечаем достаточно большой спрос на Россию, — подкрепила мнение большинства Шахова. — Кто эти люди, которые хотят переехать?»



Дискуссия о том, почему европейцы выбирают Россию, обещала сенсации. В программе упоминались способы «перестать видеть в мигрантах угрозу» и зарубежные инвесторы, фермеры и квалифицированные специалисты, которые «готовы «голосовать» за Россию не только «ногами», но и «рублем». В итоге на панели собрались блогеры и мечтатели. Договорились до того, что знаменитая «американская мечта» тоже переехала в Россию, что во всем виноваты ЛГБТ, а «иметь русскую женщину» равносильно второй работе.



В качестве первого человека, который захотел и переехал, публике представили Мартина Хелда, который сменил родную Вену на наш Краснодар. О Хелде известно немного. Блогер. Автор телеграм-канала «Моя Россия». Поисковик выдает одно-единственное упоминание Мартина в СМИ: весной этого года он рассказал журналистам, что провел исследование и пришел к выводу: в ближайший год в Россию из немецкоговорящих стран переберется 9 тысяч человек, а в перспективе двух лет — все 30 тысяч человек. Причина — бегство от ЛГБТ-диктатуры. Диктатура, судя по всему, давит, потому что, по данным того же Хелда, в прошлом году в Россию переехало всего около 350 европейцев.



Отыскать блоги Хелда непросто. Его профиль в ВК закрыт. Канал с названием «Моя Россия» в телеграме есть, на него подписаны 1150 человек. Создан в июле 2020 года. Заполнен справочной информацией о достопримечательностях и как туда добраться. Правда, нигде не отмечено, что Хелд имеет к каналу отношение. Администратор по имени Ирина на вопрос «Фонтанки» о причастности австрийского блогера к «Моей России» ответила: «Нет».



«Мартин, у вас есть статистика людей, которые хотели бы переехать в Россию, — бодро обратилась к Хелду ведущая. — В Германии 75% опрошенных хотели бы переехать, в Швейцарии — 5%, а в остальных европейских странах — 20%».



Тут выяснилось, что Хелд не говорит по-русски. Кое-кому в зале пришлось срочно восстанавливать забытые навыки применения ПМЭФовского радиопереводчика с наушником: заграничная речь с прошлого года стала на панельных дискуссиях редкостью. К слову, в этом году на форум впервые не аккредитовали ни одного западного журналиста из «недружественных стран». Хелд и другие западные блогеры-участники дискуссии про приток мозгов, оказались диковинкой еще более редкой, чем танцующие с тросточками и карабинами арабы.



«Мы не проводим опросы, — авторитетно заявил Мартин Хелд по-английски. — Мы запускаем бот и 100 тысяч человек дают нам достаточно приватную информацию о себе. Вы говорили, что 57% немцев хотели бы приехать (здесь то ли спикер, то ли переводчик нечаянно перевернул цифру, которую Хелд ранее сообщал СМИ, — прим.ред.). Это и молодежь, и пенсионеры».

Ведущая тут же уточнила, в чем причины овладевшей ими охоты к перемене мест, и мягко увела разговор в сторону от статистики. Видимо, не просто так: раньше блогер говорил журналистам другое. «Мы собрали данные о немцах, желающих иммигрировать в Россию, связались с 31 тысячей человек, ответили на вопросы 9 тысяч человек и поговорили по телефону с 1100 человек», — вот как он в марте описывал происхождение своей статистики порталу Ura.ru. Портал, кстати, почему-то обозначил Хелда как немецкого блогера.



О причинах австриец рассказал подробно: изменения в обществе, высокая инфляция, смутное будущее. «Это происходит и в России, — отметил он. — Начинаются изменения, кто-то открывает дверь и бежит. Люди не понимают, почему правительство принимает те или иные решения и предполагают, что в другой стране им может быть лучше».

О своих мотивах переезда Хелд сообщил следующее: в 2007 году он открыл две IT-компании компании, в Австрии и в России. А в Россию переместился, потому что здесь оказалось больше специалистов в требуемой сфере. «Когда я начал работу в Краснодаре, местные политики были уверены, что мы 300–400 человек нанимаем, — рассказал Хелд. — Они говорили: это не сработает, все разработчики живут в Москве и Петербурге. А вы знаете, чем занимаются разработчики? Они хотят собственную жизнь разработать. Они закончили работу за компьютером, вышли на улицу. А в Краснодаре вокруг природа, это очень хорошее место для жизни».



«Когда мы утром просыпаемся, нам не важно, какая наша экономика по счету в мире, — поддакнула ведущая. — Нам важно приготовить завтрак, важно, чтобы дети ходили в школу, чтобы рядом был магазин, который круглосуточно работает. И с точки зрения этих бытовых вещей мы очень удобная для жизни страна. А вы боялись медведей на улице?»

Дежурно отшутившись насчет медведей, австриец добавил, что 90% людей, которые хотели бы переехать в Россию, никогда здесь не были. «Это продукт, который они не пробовали, — сказал он. — Я не уверен, что они здесь выживут. Когда ты переезжаешь в другую страну, ты меняешь весь уклад. Это влияет на твое будущее. Нам надо доносить мысль, что здесь безопасно. Что здесь можно построить хорошую карьеру, найти работу».

Следующим делился наблюдениями о притоке мозгов в Россию австралиец Джон Хэйр. «Блогер, автор, Youtube-канала «Russia Guy», впервые побывал в России в 2011 году в Новосибирске, а в 2019 году переехал сюда», — представила спикера ведущая. Канал «Russia Guy» и правда есть, ведет его на английском языке Джоаш, судя по видео, сын Джона. За судьбой австралийской семьи, которая пытается купить ферму и обосноваться в России, следит почти 62 тысячи подписчиков. Месяц назад семья перебазировалась на Алтай. «Я знаю, что не все россияне туда ездят, — сказал Хэйр-старший. — Съездите, там удивительно».



«Наша задача — показать австралийцам, как можно построить нормальную жизнь в этой стране, — сказал Джон по-русски. — Приходится моим друзьям объяснять, почему это возможно. У нас 150 тысяч подписчиках на трех каналах. Мы мониторим отзывы, комментарии, письма по электронной почте. Нас спрашивают, как приехать в Россию, как это будет выглядеть. Масса запросов и от канадцев, американцев. Что, если свою ферму попробовать перетащить в Россию? Что нужно, чтобы успешно вести фермерское хозяйство в России? Это очень зарегулированная сфера, а в России в ней открывается масса возможностей».

Несколько приземлил дискуссию глава Россотрудничества Евгений Примаков. На возглас ведущей, что у его ведомства представительства в 80 странах, Примаков скромно ответил: «Сейчас уже чуть меньше».

«Нарастим. Вернем. Не первый раз замужем», — бодро отреагировала Шахова.



«Мы не можем говорить о том, что иностранцы массово хотят переехать в Россию, — продолжил Примаков. — Люди в Европе и США испытывают огромное пропагандистское давление. Картинка даже в голливудских фильмах из Москвы такая: всегда зима, холодно, сумерки, ждешь, что вот-вот выйдет медведь. Западное общество расколото. И появилось много людей, которые Россию воспринимают, как ковчег. Место, где можно в нормальном состоянии растить детей, где этих детей не отнимут, где их ценности не будут подвергаться осмеянию и сомнению. И где можно платить не очень высокие налоги, что тоже хорошо. И важно не отпугнуть этих людей, сделать переезд приятным, чтобы они не разочаровались».

Задача настолько грандиозная, что, по словам Примакова, государство это не вытянет.

«Этим должен заниматься корпоративный сектор, — объяснил глава Россотрудничества. — Он должен создавать выгодные рабочие места для тех, кто хочет работать здесь. Тогда пойдет репатриация интеллекта. И переезд людей, которые хотят жить в России, начнет приносить стране некую добавочную стоимость. Но, к сожалению, у нас черный пояс по бюрократии. Нет «фаст трека» для людей, которые не имели раньше отношения к России, не могут называться соотечественниками и не имеют родственников здесь».



Очевидное решение — цифровизация. По словам Примакова, в Россотрудничестве уже разрабатывают цифровую карту соотечественника, которая даст возможность пользоваться госуслугами за рубежом. А электронная цифровая подпись вдобавок к такой карте станет «своего рода электронным гражданством». «Возможно, даже без отмены своего собственного гражданства, — подчеркнул Примаков. — Люди должны иметь возможность присоединяться к нашей цивилизации и получать от нее выгоды».

Будут ли эти процессы идти параллельно с инициативами отрезать россиян, сбежавших за рубеж, от возможности получать доходы из России, спикер не уточнил.

«Иностранцы говорят, что из плюсов в России очень чисто, — вставила ведущая. — А из минусов — почти никто не владеет английским языком. Давайте проголосуем: насколько вы готовы стать волонтером для иностранца, чтобы помочь с переводом документов или элементарно в магазин сходить?»



Правда, на этот раз система для голосования онлайн не сработала. Пришлось по-старинке поднимать руки. Рук получился не то чтобы лес, но ведущая осталась довольна.

«Думаю, те, кто жалуется, что в России никто не говорит на английском, наверное просто в Китае не бывали никогда», — подытожил Примаков.

Мария Шахова снова вставила замечание о том, что в России все самое лучшее, аргументировав его тем, что «наша Блиновская побила всех остальных». Развивать тему на всякий случай не стали.

Тим Керби, автор и ведущий туристического шоу «Самый Русский Американец», переехал в Россию еще в 2006 году. Успел поработать на «Радио Маяк» и на RT.

В ответ на вопрос о причинах своего переезда предложил скачать в Интернете его книгу и прочитать объяснение, занимающее 150 страниц.

«Я сам из глубинки, из Кливленда. Я полностью славянин. Там у меня не было перспектив, — признался Керби. — Все эти ЛГБТ, процессы, которые мы называем культурный марксизм, начались в среде афроамериканцев давно. Я это почувствовал, понюхал, куда мы идем, потому что родился в афроамериканском районе».



По словам Керби, особенно заинтересованы в переезде в Россию республиканцы.



«Моя дочь была после зубного врача под новокаином, мне сказали, почему она не в школе? — поделился Тим личным. — И что еще раз она не придет, и ее отнимут. Есть реальная угроза, что ваш ребенок скажет что-то не то, и его отнимут. Тогда дети идут в приемные семьи, а там не самые доброжелательные люди в мире. И если мальчик говорит, что фантазирует, будто он девочка, ему отрежут член».

«Я пару лет назад была в Сан-Франциско, там прямо рядом с администрацией огромная улица наркоманов и бомжей», — добавила ведущая.

«Я хочу обсуждать американскую деревню, — взял дискуссию в свои руки Керби. Это его проект, американскую деревню для 200 семей англоговорящих иммигрантов Керби предлагает построить между Москвой и Тулой. — Я там царем буду. Люди хотят здесь жить, но российская миграционная система не дает им эту возможность. Чтобы эмигрировать, надо уже жить в России. Не замечаете парадокс? А если у человека уже есть жена, десять православных детей... Вы что, думаете это шутка про десять православных детей? Это что, либеральное стадо передо мной?»



Ведущая всхлипнула от смеха. А Керби заявил, что республиканцы с радостью голосовали бы за Путина, если бы Путин говорил по-английски без акцента, так им нравится его риторика. К тому же в России — налоговый рай, регистрируешься самозанятым и платишь какие-то 4% с доходов.

«Так здорово было бы получить статус доверенного лица президента и статус особого проекта для американской деревни», — закончил свою речь Тим.

О проблемах миграционного законодательства для западных граждан говорил и партнер юридической фирмы VISTA Immigration Тимур Беслангуров. «У граждан из бывшего Союза, которые здесь находятся безвизово, более свободный режим пребывания, — сказал он. — А вот если фермер из Канады хочет переехать, а у него 10 детей, им всем надо будет прилететь сюда, чтобы подать документы на квоту. И ему ее, скорее всего, не одобрят».



«Потому что он из недружественного государства», — догадалась ведущая.

Тимур Беслангуров подачу не принял, а вместо этого обратился к главам российских регионов.



«Если кто-то хочет получить 50 граждан Франции или граждан Германии, пенсионеров или инвесторов, можно обратиться к любому из здесь присутствующих спикеров, — предложил юрист. — Надо просто оформить квоту на этот регион. И это будут законопослушные граждане, которые приедут и купят дома».

А уроженец Франции и основатель проекта «Руспатриация» Александр Цико-Стефанеско пошел еще дальше и предложил сделать возможным для европейцев находиться в России, не работая. «У этих людей есть капиталы, они могут за себя платить, — сказал Цико-Стефанеско. — Но они не могут пребывать на территории РФ, не работая. Может быть, можно сделать так, чтобы они могли не работать, может быть, открыть бизнес или инвестировать».



В конце дискуссии ведущая предложила спикерам блиц, чтобы проверить, насколько они «обрусели».

— «Как вы считаете, зачем русским круглосуточные цветочные магазины?»

— «Начинается КВН у нас или что?» — возмутился американец.

— «Потому что русские женщины имеют сложный характер!» — первым догадался австриец.

— «Да, как мне сказал один иностранец, иметь русскую женщину — как иметь еще одну работу, потому что ее надо кормить и одевать, — сообщила ведущая и задала еще один вопрос. — Какая она, русская мечта?»

—«Наша главная мечта, чтобы жена была всегда довольна», — австриец, кажется, решил, что знает, в чем подвох этого «блица».

Но Тим Керби ответил более развернуто.



— «Американцы хотят в Россию, потому что здесь не топчут людей, — сказал он. — Для вас американская мечта — это много хлама, дом, машина. А на самом деле Америка дала людям возможность начать жизнь заново, когда в Европе были религиозные конфликты и люди резали друг друга. А потом мечта заменилась хламом. А теперь эта мечта в России. И не надо говорить, что здесь украли мечту. Мы в России имеем право! Рутрекер, вперед!»



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

