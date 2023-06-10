«Вспомнить историю нашей страны». В Русском музее рассказали, как и зачем хотят реставрировать Александра III

Свое первое публичное появление на пресс-мероприятии в качестве директора Русского музея Алла Манилова связала с поводом государственного значения: речь об Александре III, точнее — о памятнике ему работы Паоло Трубецкого, породившем в свое время шутку: «комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — обормот», которую проходят даже в школах. «Комод», установленный в 1909 году, убрали от греха подальше со Знаменской площади (ныне — Восстания) довольно быстро — в 1939-м. В войну Русский музей прятал его в Михайловском саду, потом выставил во внутреннем дворе Михайловского дворца, а в 1994 году перевез ко входу в свой филиал — Мраморный дворец.

Алла Манилова, директор Русского музея Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За годы своего существования памятник ни разу не реставрировался, но даже реставраторы в беседе с «Фонтанкой» признали, что ничего страшного с ним сейчас не произошло: да, время идет, да, патина, да, следы разрушения соединительного материала, да, поводья лошади вырвали еще чуть ли не век назад.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Самые общие предварительные результаты показали, что памятник не находится в аварийном состоянии, — написал в соцсетях руководитель Службы реставрации музейных ценностей Евгений Солдатенков. — Это — хорошие новости. Крепления элементов — в удовлетворительном состоянии. Однако монумент требует проведения общих реставрационных работ по удалению окислов, стойких загрязнений и участков коррозии бронзы».



Но фигуре Александра III в последние годы власть уделяет особое значение. Только в июне 2021 года памятник императору в Гатчине открывал лично Владимир Путин. Правда, потом выяснилось, что скульптор «перенервничал», и с орденом на груди у памятника вышла оплошность, но звезду быстро заменили на правильную, и инцидент исчерпал себя. В 2017 году президент открывал памятник Александру III в Крыму, на территории парка Ливадийского дворца. Тогда же он заявил, что политика этого царя «обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире».



Владимир Путин также вспоминал высказывания самодержца в своих выступлениях. В феврале 2021 года рассказал исторический анекдот про Александра III и непонятные доклады министров. В 2014 году — предложил присвоить одному из новых кораблей Военно-морского флота имя Александра III. А в 2015-м — процитировал фразу, приписываемую царю: «У России два союзника — армия и флот».

«Как подчеркнуть связь Русского музея с Александром III? — рассказывая о предстоящей реставрации монумента, обратилась к журналистам Алла Манилова. — Наверное, лучше всего — цитатой из высочайшего указа Николая II, который повелел создать «Русский музей императора Александра III». Не «имени», а «Русский музей императора Александра III» — так он назывался полностью при своем рождении. Мне кажется, что эта генетическая связь этим высочайшим указом подчеркивается в полной мере».



В общем, очевидно, что памятник у Мраморного дворца просто обязан заблестеть как новенький. Реставрация (в случае ее проведения, денег на нее все-таки еще не выделялось, пока на повестке только исследования, профинансированные спонсорами) в общей сложности займет два года. Ее проведут без демонтажа монумента, который на это время только закроют от непогоды.

Исследуют памятник почти как живого человека: начали с рентгеновских и видеоэндоскопических исследований внутренней структуры, чтобы найти места коррозии и трещины, определить точный состав бронзового сплава и покрытия памятника, изучить, как устроены крепления, и даже создать трехмерную модель. Для этого в дренажные отверстия для вывода конденсата, расположенные под брюхом коня, заправляют длинную гибкую трубку с видеокамерой, которая может добраться даже до лап коня.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Те, кто следят за музейной жизнью, знают: реставрация — это всегда очень интересно, в процессе о памятнике узнают много нового (если не реставраторы, то, по крайней мере, обыватели). В случае с памятником Александру III — это повод рассказать о том, чем его нынешний вид отличается от первоначального.

Рассказывая об удовлетворительном состоянии памятника изнутри, о чем вовсе не говорил внешний вид монумента с зелеными подтеками, Дмитрий Красильников, заведующий отделом реставрации художественных изделий из металла ГРМ, упомянул поводья, которые теперь предстоит воссоздать.



«В основном, все проблемы с доступом осадков — из-за того, что, пока памятник стоял на Знаменской площади, ему после революции оторвали поводья, которые император в руке держал, — теперь там есть отверстия, через которые туда попадает вода, — отметил он. — Поводья будем восстанавливать, надеемся, что удастся восстановить и кисть, которая на эфесе сабли была. Ремень, который идет от нижней обоймы к поясу, сейчас отсутствует, но есть методики определения точных линейных размеров по фотографиям. В процессе исследования мы все необходимые обмеры сделаем, потом просчитаем, и если все удачно сложится — восполним».

Но можно найти на памятнике и не только следы негативных историй.



«Есть следы от инструмента, что еще в процессе лепки Паоло Трубецкой оставил, — делится Дмитрий Красильников. — Памятник практически не обрабатывался механически после литья, может, даже есть отпечатки пальцев».



Со слов замдиректора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольги Бабиной, необходимость реставрации памятника обсуждают с 1950-х, а в 1994-м уже проводили его обследование — но тогда был совсем другой уровень техники. Теперь исследования удалось вывести на новую глубину.



«Мы знаем, что отливался он в двух мастерских в Петербурге, и на сегодняшний день уже обнаружена разная толщина отлива, разное качество бронзы, — рассказала Бабина. — На отливку этого памятника ушло 14,5 тонн бронзы. Это уникальный памятник, инициирован он был Государственной Думой, и финансировало его создание не только государство, но и были собраны народные средства. Это говорит о той роли, которую сыграл Александр III. У нас есть уникальная возможность привести в порядок этот памятник, отреставрировать, вспомнить историю нашей страны».



Отдельный вопрос, который предстоит решить реставрационному совету, — какой цвет памятник получит после реставрации. С одной стороны, зеленые, покрытые патиной, монументы привычны для Петербурга. Но конкретно этот таким изначально не был. Так что, возможно, у краеведов сейчас — последний шанс сфотографировать Александра III в привычном виде.

