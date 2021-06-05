«Церемония завершилась только что», — уточнили в пресс-службе ГМЗ около 14:00.

Уточняется, что основой для скульптурного изображения Александра III стал образ императора, сидящего в тронном кресле, — работа Паоло Трубецкого 1899 года, изначально предложенная известным художником в качестве памятника императору на Знаменской площади (ныне — площадь Восстания).

Автора скульптуры выбрали на конкурсе, который провело Российское историческое общество весной 2019 года. Победила модель скульптора Владимира Бродарского — выпускника петербургской Академии художеств и ученика скульпторов Альберта Чаркина и Григория Ястребенецкого.



В 2017 году Владимир Путин уже открывал памятник Александру III в Крыму, на территории парка Ливадийского дворца. Тогда же он заявил, что политика этого царя «обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире».



Президент России также апеллировал к словам императора в своих выступлениях. В феврале 2021 года он рассказал исторический анекдот про Александра III и непонятные доклады министров. В 2014 году Владимир Путин предложил присвоить одному из новых кораблей Военно-морского флота имя Александра III. А в 2015-м — процитировал фразу, приписываемую царю: «У России два союзника — армия и флот».



Памятник в Гатчине можно будет осмотреть свободно в часы работы музея.

