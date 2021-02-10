«Я знаете хочу что вспомнить? <...> Александра III. Он как-то сказал: когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно, но, похоже, ему непонятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно — мне непонятно. А когда Кривошеин — был такой министр путей сообщения — тут уже непонятно ни мне, ни ему», — заявил 10 февраля Владимир Путин во время заседания правительства.

По его словам, методика расчета зарплат для бюджетников может быть непонятна россиянам. Он потребовал объяснить ее «понятно и прозрачно».



Путин заявил, что только так у людей не будет впечатления, что «власть их надувает: говорят одно, а на самом деле на практике — другое».

До этого глава государства фразой «Где деньги, Зин?» отреагировал на низкие зарплаты молодых ученых.