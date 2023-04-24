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    Работодателей хотят обязать взимать до 30 % НДФЛ с работающих из-за границы россиян. Что изменится

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    Правительство 24 апреля внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым российских работодателей обяжут в некоторых случаях взимать 30 % НДФЛ с выплат сотрудникам, утратившим российское налоговое резидентство.

    Инициатива должна затронуть всех уехавших граждан, которые для работы используют российский сегмент Интернета либо размещенные в стране технические, программно-аппаратные средства.

    Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут обязаны взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или подрядчиков НДФЛ по базовой ставке 13 % или 15 % для налогоплательщиков с доходами выше 5 млн рублей в год, а после утраты ими налогового резидентства — по ставке 30 %. Компании при этом сами будут определять, какую ставку им применить, оценивая, работает ли их сотрудник или исполнитель в России или нет.

    «Новшества затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем», — отмечает в понедельник пресс-служба Госдумы.

    При этом должно выполняться хотя бы одно из условий:

    • получатель дохода — налоговый резидент России;
    • он получает вознаграждение на счет в российском банке;
    • выплата поступает от российской компании, ИП, обособленных подразделений иностранных структур в России.

    Сейчас уплата НДФЛ работающим из-за рубежа — это его обязанность. Гражданин теряет налоговое резидентство России, если находится за пределами страны более 183 дней в году. Тогда он должен платить НДФЛ с российских источников в размере 30 %. Но сейчас, как отмечает vc.ru, если у гражданина нет российского налогового резидентства, в трудовом договоре или допсоглашении можно указать «место нахождения рабочего места в иностранном государстве». Тогда полученный доход считается полученным вне страны и платить налог с него не нужно. По замыслу Минфина, такие доходы будут относиться к доходам от российских источников и, как следствие, облагаться налогом.

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    ЛАЙК2
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    ГНЕВ9
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    Комментарии 9

    26389865124 Апр 2023 в 13:30
    Если сделать НДФЛ 30%, человеку что то останется?Считаем, с зарплаты в 100 тыс. руб., ваш работодатель отдаст «из своих», которые мог бы заплатить своему работнику 20% НДС (100*20/120=16,7 тыс). Дальше от базовой ставки 100 тыс, отнимаем НДФЛ 13% и страховые взносы 30%, всего 43% (100*0,43=43,0 тыс). «На карточку» придет 57 тыс. рублей. Если бы не отобранный НДС у работодателя, «на зарплату», вы бы получили на 16,7 тыс., больше, а именно уже не 57 тыс., руб., а 73,3 тысячи рублей.
    Далее вы идете в магазин и еще раз платите НДС 20%, который «сидит» в товарах и услугах. Потом платите еще раз налоги (а как же НДФЛ, ведь вы уже заплатили налог за деньги своей зарплаты?), транспортный, на квартиру, на землю. Потом разного рода штрафы и пени, даже которые платить не должны, безнадежные, с истекшим сроком взыскания, налоговая об этом знает но ответ один «идите в суд», и с удовольствием доначисляет их в новый Единый налоговый платеж. Потом добавим акцизы (топливный- вид сбоку на транспортный налог- повторное налогообложение), и прочие. Вспомним ЖКХ, и останется и суммы в 100 тыс., рублей которую работодатель готов был вам отправить на карточку со счета, в лучшем случае тысяч 10 на путешествия по миру, шоппинг, маленькую яхту😀 не забудем, что 22% из страховых взносов, «на пенсию», вы скорее всего не увидите никогда, редко кто доживает до 65 лет.
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