Работодателей хотят обязать взимать до 30 % НДФЛ с работающих из-за границы россиян. Что изменится

Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут обязаны взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или подрядчиков НДФЛ по базовой ставке 13 % или 15 % для налогоплательщиков с доходами выше 5 млн рублей в год, а после утраты ими налогового резидентства — по ставке 30 % . Компании при этом сами будут определять, какую ставку им применить, оценивая, работает ли их сотрудник или исполнитель в России или нет.

«Новшества затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем», — отмечает в понедельник пресс-служба Госдумы.

При этом должно выполняться хотя бы одно из условий:



получатель дохода — налоговый резидент России;



он получает вознаграждение на счет в российском банке;



выплата поступает от российской компании, ИП, обособленных подразделений иностранных структур в России.

