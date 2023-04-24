Работодателей хотят обязать взимать до 30 % НДФЛ с работающих из-за границы россиян. Что изменится

Правительство 24 апреля внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым российских работодателей обяжут в некоторых случаях взимать
Инициатива должна затронуть всех уехавших граждан, которые для работы используют российский сегмент Интернета либо размещенные в стране технические, программно-аппаратные средства.
Согласно законопроекту, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут обязаны взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или подрядчиков НДФЛ по базовой ставке
«Новшества затронут как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров, которые получают вознаграждения из России за работы и услуги, предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если осуществляют свою деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в России комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем», — отмечает в понедельник пресс-служба Госдумы.
При этом должно выполняться хотя бы одно из условий:
- получатель дохода — налоговый резидент России;
- он получает вознаграждение на счет в российском банке;
- выплата поступает от российской компании, ИП, обособленных подразделений иностранных структур в России.
Сейчас уплата НДФЛ работающим из-за рубежа — это его обязанность. Гражданин теряет налоговое резидентство России, если находится за пределами страны более 183 дней в году. Тогда он должен платить НДФЛ с российских источников в размере