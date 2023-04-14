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    В Нидерландах разрешили эвтаназию детям младше 12 лет

    1946
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    Правительство Нидерландов подписало закон, согласно которому в стране разрешается эвтаназия детям в возрасте от года до 12 лет.

    О подписании закона правительство страны сообщило 14 апреля. Речь идет о детях, у которых нет шанса на выздоровление и чья болезнь сопряжена с невыносимыми физическими страданиями. Отмечается, что это небольшая группа детей. «Мы говорим о детях, смерть которых неизбежна и должна наступить в скором времени», — дополнил министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс.

    До сих пор в Нидерландах эвтаназия была возможна для людей до года и старше 12 лет.

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