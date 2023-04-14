В Нидерландах разрешили эвтаназию детям младше 12 лет

Правительство Нидерландов подписало закон, согласно которому в стране разрешается эвтаназия детям в возрасте от года до 12 лет.

О подписании закона правительство страны сообщило 14 апреля. Речь идет о детях, у которых нет шанса на выздоровление и чья болезнь сопряжена с невыносимыми физическими страданиями. Отмечается, что это небольшая группа детей. «Мы говорим о детях, смерть которых неизбежна и должна наступить в скором времени», — дополнил министр здравоохранения, благосостояния и спорта Эрнст Кёйперс.

До сих пор в Нидерландах эвтаназия была возможна для людей до года и старше 12 лет.