    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    772мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.68eur90

    23 мая — круглый стол «Не баг, а фича. Как развивается продуктовая разработка в российском IT»

    250

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Что такое продуктовый подход к разработке? Чем он отличается от проектного?
    • Много ли в России команд, занимающихся продуктовой разработкой?
    • Какие продукты российских компаний сейчас наиболее востребованы у бизнеса?
    • Увеличился ли спрос на российские продукты после ухода ряда компаний из России?
    • Хватает ли компаниям разработчиков? Сложно ли им стать?
    • Какие задачи сейчас стоят перед разработчиками? Откуда берутся гипотезы?
    • Какие этапы проходит продукт в разработке? Залог успеха продукта на рынке
    • Концепция MVP в продуктовой разработке
    • Будущее продуктовой разработки в России

    Программное обеспечение российской разработки существовало и до ухода крупных IT-гигантов, постепенно завоевывая рынок. Западные санкции увеличили спрос на разработку внутри страны, в том числе, с целью увеличения технологической независимости бизнеса. О том, что такое продуктовая разработка и как она развивается в России в 2023 году — поговорим на круглом столе.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 23 мая 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close