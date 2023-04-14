23 мая — круглый стол «Не баг, а фича. Как развивается продуктовая разработка в российском IT»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что такое продуктовый подход к разработке? Чем он отличается от проектного?
- Много ли в России команд, занимающихся продуктовой разработкой?
- Какие продукты российских компаний сейчас наиболее востребованы у бизнеса?
- Увеличился ли спрос на российские продукты после ухода ряда компаний из России?
- Хватает ли компаниям разработчиков? Сложно ли им стать?
- Какие задачи сейчас стоят перед разработчиками? Откуда берутся гипотезы?
- Какие этапы проходит продукт в разработке? Залог успеха продукта на рынке
- Концепция MVP в продуктовой разработке
- Будущее продуктовой разработки в России
Программное обеспечение российской разработки существовало и до ухода крупных IT-гигантов, постепенно завоевывая рынок. Западные санкции увеличили спрос на разработку внутри страны, в том числе, с целью увеличения технологической независимости бизнеса. О том, что такое продуктовая разработка и как она развивается в России в 2023 году — поговорим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 23 мая 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru