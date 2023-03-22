Стать просто счастливым ребёнком. Тимофею из Петербурга нужна помощь

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У Тимофея расстройство аутистического спектра. Благодаря регулярным курсам реабилитации мальчик достиг больших успехов: научился плавать, освоил велосипед, занимается джиу-джитсу. Но останавливаться на достигнутом нельзя, занятия необходимо продолжать. Только курсы реабилитации стоят немалых денег.



Тимофей Гоптенко, 9 лет.

Детский аутизм, резидуальная энцефалопатия, ЗПР, ОНР, мигренеподобные головные боли, оперированная арахноидальная киста задней черепной ямки.

Требуется курс реабилитации. Стоимость 250 тыс. руб.



Ученые считают, что десять процентов людей с РАС (расстройством аутистического спектра) обладают феноменальными способностями. Девятилетний Тимофей, которому кроме РАС ставят еще много других сложных диагнозов, в эти десять процентов точно попадает.

У Тимоши удивительная пространственная память. В Сочи и Москве, куда семья ездит на реабилитации, Ирине, маме мальчика, навигатор не нужен – её сыну достаточно проехать всего один раз незнакомым маршрутом, чтобы запомнить названия автобусных остановок, улиц, номера домов.



«Сейчас остановка «Улица Орджоникизде», скоро наша», - предупреждает он маму, когда они едут сдавать анализы в родном Петербурге.

«Мы второй раз посещаем этот медцентр! Как он запомнил?» - не перестаёт удивляться она.

Только вот Тимоша, который запоминает мегаполисы с первого взгляда, не может выучить самое простенькое четверостишье из детской книжки. Ирина показывает ему картинки-подсказки на планшете: ёлка, снег, зайчик. Бесполезно. Тимофей с трудом считает до десяти, он не может читать по слогам и записать на слух даже короткое слово. Ему девять лет, а разговорная речь, как у трёхлетнего малыша: слишком ограничен лексикон. Мальчик учится во втором классе коррекционной школы, однако Ирина пока не видит прогресса от учёбы.



Она не хочет сделать из сына вундеркинда. Но как любая любящая мама, мечтает, чтобы её ребёнок мог читать и писать, чтобы он успешно учился и был более самостоятелен. А для этого необходимы реабилитации. Их цель – стимулировать мозг ребёнка, «подкачать» когнитивный функционал (сейчас у мальчика «подвисает» понимание смысла речи), наработать кратковременную память. Для выполнения этих задач недостаточно даже самой терпеливой мамы. Нужны логопеды, дефектологи, нейропсихологи, эрготерапевты и многие другие специалисты, умеющие работать с особенными детьми.



«Он для меня не особенный, он – нормальный. Просто слишком добрый, наивный и ласковый», - повторяет Ирина.

Тимоша не классический пациент с РАС. Он не только не избегает новых знакомств. Скорее сам подойдёт и предложит помощь, возьмёт шефство над более слабым. У него много друзей среди здоровых ребят, а будет ещё больше, когда пройдёт ещё один курс реабилитации.

Конечно, эффект от занятий виден не сразу и имеет накопительный характер. Но именно благодаря поездкам в реабилитационные центры Тимоша, который панически боялся воды, научился плавать и каждую субботу ходит в бассейн на гидротерапию. Благодаря реабилитологам он избавился от некоторых «аутистических» особенностей: с радостью ходит в парикмахерскую, а раньше не разрешал даже прикоснуться к своим волосам. Он пил лишь из одной-единственной бутылочки, любил одну-единственную пустышку (и Боже упаси её потерять – надо искать такую же) и боялся выпустить мамину руку из своей. А теперь этот невероятный парень освоил велосипед и даже гироскутер. А ещё ходит на джиу-джитсу, занимается фигурным катанием, встал на горные лыжи. Он может сходить по поручению мамы в магазин и выгуляет собаку Дуню.



Только Тимоше рано останавливаться – курсы реабилитации необходимо продолжать. Однако они не бесплатные. А за годы лечения финансовые ресурсы семьи иссякли, поэтому родные мальчика вынуждены были обратиться за поддержкой. Помощь в сборе средств Тимофею оказывает благотворительный фонд «География добра». Реабилитации помогут Тимоше просто быть счастливым ребёнком.



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