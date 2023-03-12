Человека зарезали в подольском кафе. СК опроверг причастность сына депутата Госдумы

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после гибели человека в Подольске. Ссора в кафе закончилась для него фатально.
Как сообщает 12 марта пресс-служба подмосковного СК, в воскресенье в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался
Телеграм-каналы и ряд СМИ утром писали, что по подозрению в убийстве якобы был задержан сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков. В Следственном комитете изданию MSK1 опровергли причастность молодого человека к убийству, информацию об этом в ведомстве назвали «не соответствующей действительности» и попросили верить данным из официальных источников.