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    Человека зарезали в подольском кафе. СК опроверг причастность сына депутата Госдумы

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    Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после гибели человека в Подольске. Ссора в кафе закончилась для него фатально.

    Как сообщает 12 марта пресс-служба подмосковного СК, в воскресенье в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По предварительным данным, молодой человек получил удар в ходе конфликта, возникшего между посетителями одного из заведений. Участники инцидента уже доставлены на допрос в следственный отдел, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.

    Телеграм-каналы и ряд СМИ утром писали, что по подозрению в убийстве якобы был задержан сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков. В Следственном комитете изданию MSK1 опровергли причастность молодого человека к убийству, информацию об этом в ведомстве назвали «не соответствующей действительности» и попросили верить данным из официальных источников.

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