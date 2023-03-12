Человека зарезали в подольском кафе. СК опроверг причастность сына депутата Госдумы

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после гибели человека в Подольске. Ссора в кафе закончилась для него фатально.



Как сообщает 12 марта пресс-служба подмосковного СК, в воскресенье в Подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По предварительным данным, молодой человек получил удар в ходе конфликта, возникшего между посетителями одного из заведений. Участники инцидента уже доставлены на допрос в следственный отдел, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.

