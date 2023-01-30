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    Борис Джонсон утверждает, что на переговорах Владимир Путин якобы угрожал ему ракетой

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    Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскрыл подробности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в начале февраля 2022 года. Он рассказал, что пытался предупредить российского лидера о жестких санкциях в случае начала военных действий. Также Джонсон утверждает, что якобы услышал угрозы.

    Рассказ Джонсона вошел в фильм Putin vs the West, который выйдет в эфир вечером в понедельник, 30 января, на BBC Two. Его приводят Bloomberg и Sky News.

    В разговоре, как вспоминает экс-премьер, стороны затронули возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу. Путин, по словам Джонсона, сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» В ответ Джонсон заявил, что этого не произойдет «в обозримом будущем» и российская сторона об этом знает. Джонсон рассказал, что предупредил Путина о жестких санкциях и массовой поддержке Украины странами Запада в случае начала боевых действий, что будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у российских границ.

    Джонсон утверждает, что в какой-то момент президент России якобы пригрозил ему, заявив: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту». При этом экс-премьер отмечает, что тон у российского лидера был расслабленный.

    Пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре британского премьера с президентом России 2 февраля 2022 года. Согласно сообщению, стороны провели «достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса» и обсудили ситуацию с обеспечением гарантий безопасности для России. Российский президент обратил внимание Джонсона на «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса».

    Офис британского премьера также отчитался о разговоре. Джонсон заявил, что начало боевых действий на Украине будет «трагическим просчетом» и «все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО». Обе стороны сошлись в том, что дальнейшее обострение ситуации не отвечает интересам ни одной из них.

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