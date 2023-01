Борис Джонсон утверждает, что на переговорах Владимир Путин якобы угрожал ему ракетой

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскрыл подробности телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в начале февраля 2022 года. Он рассказал, что пытался предупредить российского лидера о жестких санкциях в случае начала военных действий. Также Джонсон утверждает, что якобы услышал угрозы.

Рассказ Джонсона вошел в фильм Putin vs the West, который выйдет в эфир вечером в понедельник, 30 января, на BBC Two. Его приводят Bloomberg и Sky News.

В разговоре, как вспоминает экс-премьер, стороны затронули возможное присоединение Украины к Североатлантическому альянсу. Путин, по словам Джонсона, сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» В ответ Джонсон заявил, что этого не произойдет «в обозримом будущем» и российская сторона об этом знает. Джонсон рассказал, что предупредил Путина о жестких санкциях и массовой поддержке Украины странами Запада в случае начала боевых действий, что будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у российских границ.