Минус 20 см без диет и спорта: модель раскрыла секрет, как быстро избавиться от выпирающего живота

Худеть к Новому году с каждым днем становится всё более бессмысленно (всё равно не успели) Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Почему-то до сих пор в ходу челлендж похудеть именно к Новому году, дню рождения или свадьбе. Но если задуматься — стройным и подтянутым приятно быть и вне зависимости от праздничных мероприятий. Если вы не успели похудеть к новогодней ночи, наши коллеги из Wday.ru предлагают вам небольшую хитрость, которая поможет это скрыть.

Многие люди думают, что модели всегда выглядят потрясающе и готовы выйти на подиум в любой момент без подготовки. Их подтянутые тела и тонкая талия часто вызывают зависть окружающих.

Модель Холуд Бриче поделилась в TikTok, как она скрывает свой вздутый живот, когда ей нужно срочно выглядеть стройной. В клипе, набравшем тысячи просмотров, брюнетка рассказала свой хитрый, но простой способ — им может воспользоваться каждый. Итак: наденьте узкие джинсы с высокой посадкой из плотного материала (советуем обратить внимание на скинни, которые прекрасно садятся по фигуре); вооружитесь ремнем и затяните его до максимально допустимой дырочки (сильно не переусердствуйте, возможно, в таком наряде вам понадобится присесть).

Сама модель шуточно называет такой фокус «натяни штаны до горла» kholood.breiche / Тiktok.com Поделиться Поделиться





Но в каждой шутке — только доля шутки, а остальное всерьез. Нехитрый метод сработал.

Популярное упражнение среди китаянок — всего одно движение для тонкой талии Если вы все-таки готовы немного попотеть ради того, чтобы влезть в новогодний наряд, предлагаем вам всего одно упражнение, которое поможет подтянуть живот. Недавно певица и двукратная чемпионка России по большому теннису Надежда Гуськова рассказала о специальном упражнении для идеального пресса родом из Китая.

Надежда Гуськова — российская теннисистка, двукратная чемпионка России по теннису, мастер спорта. Победительница 6 турниров ITF, певица.

Азиатская культура — это целый мир, в котором существуют вещи и нюансы, сложные для нашего понимания. Это касается и сферы похудения, и спорта. Однако, несмотря на первоначальную визуальную странность некоторых упражнений, они оказываются эффективными.



Сейчас в Китае (и уже по всему миру) стала очень популярна модификация упражнения из пилатеса, которое называется «Тазовые часы». Оно направлено на растяжение и ощущение мышц поясницы и таза. Такая тренировка делает мышцы более подвижными и эластичными, что является профилактикой болезней спины и позвоночника, а также улучшает кровоснабжение органов малого таза.



— Новая вариация чем-то напоминает тренировку по тверку, она помогает проработать как уже названные мышцы, так и пресс, потому что укрепляет эту зону и способствует избавлению от лишних килограммов. Естественно, упражнение — это не панацея для достижения идеальных форм, необходимо помнить и про правильный рацион питания, однако со своей задачей эта методика справляется отлично, а динамичное повторение движений может послужить небольшой кардиотренировкой, — объясняет Надежда Гуськова.

Классическая вариация из пилатеса

Лягте на коврик и согните ноги в коленях, упираясь стопами в пол. Прижмите крестец к полу, расслабьте бедра. Представьте, что ваша область таза — это циферблат. Копчик — 6 часов, пупок — 12, и начните делать тазом перекаты вперед-назад, с 6 на 12. Помните про дыхание: вперед — вдох, назад — выдох. Затем добавьте левое и правое бедро (3 часа и 9 — соответственно). Сделайте полный круг. После нескольких повторов делайте вращение в другую сторону.

На видео показана классическая вариация из пилатеса karalinablog / TikTok

— Начинать осваивать это упражнение рекомендуется именно с классического варианта, вы не должны напрягать мышцы или стараться сделать большой круг тазом, наоборот, всё должно быть мягко и максимально расслабленно. После того как это упражнение будет даваться вам легко, можно усложнять задачу, делая его стоя. Это может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд, так как современный сидячий образ жизни способствует ужесточению тазовых мышц и связок. Не расстраивайтесь, если не получится сразу, со временем мышцы вернут эластичность, и вы будете справляться с этим на ура, и что важнее — будете лучше понимать собственное тело и улучшите его здоровье, — говорит спортсменка.



Новая вариация упражнения «Тазовые часы», популярная в Китае и по всему миру karalinablog / TikTok