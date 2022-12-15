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    26 января — круглый стол «В новый год с новой ипотекой: Что предложат покупателям застройщики и банки»

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    Семейную ипотеку продлили до 1 июля 2024 года, а вот ситуация с льготной ипотекой на середину декабря 2022 года оставалась неопределенной. А именно она — как максимально широкая — привлекала максимальный спрос. О том, как застройщики и банки видят ипотеку в 2023 году — поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как вы оцениваете итоги ипотечного кредитования в 2022 году? Как прошел год в целом и какие моменты вы могли бы отметить?
    • Какие программы ипотечного кредитования актуальны в начале 2023 года? Что нового предложат застройщики и банки?
    • Какие из программ останутся в прошлом и почему?
    • Каковы на сегодняшний день средние параметры ипотеки: размер кредита, срок кредитования, размер ипотечного ежемесячного платежа?
    • Как меняется отношение людей к ипотеке: с точки зрения досрочной выплаты, инвестиций в кредит и т.п.?
    • Прогнозы по ипотеке на 2023 год.

    Более 90% сделок с жилой недвижимостью в конце 2022 года совершалось с использованием ипотеки, причем значительная часть покупок была связана с госпрограммами: ипотекой с господдержкой, семейной ипотекой, а также немного — специальными программами для айтишников.

    К участию в круглом столе приглашаются застройщики, банки, агентства недвижимости

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 26 января 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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