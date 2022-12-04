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    Обогреватели и буржуйки в подвалах. Как Донбасс выживает начавшейся зимой без воды и тепла

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    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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    Донбассу предстоит пережить эту зиму с разрушенной системой водоснабжения и отопления. Как местные жители, оставшиеся в полуразрушенных городах, спасаются от холода? Кто должен был — и кто на самом деле помогает им? Об этом «Фонтанке рассказал Игорь Димитриев, политконсультант, востоковед, до 2014 года — одессит, а сейчас — человек, который тысячами везет в Донбасс обогреватели и собирает в Мариуполе буржуйки.

    — Игорь, экс-глава ДНР Александр Захарченко объяснял наличие воды в Донецке после 2014 года тем, что Мариуполь, как и столица Донбасса, получает воду из канала Северский Донец-Донбасс в районе Славянска. Теперь украинцы воду перекрыли. Значит, из основного источника большей части Донбасса воды не видать, пока север Донецкой области не окажется под контролем российской стороны?

    Игорь Димитриев
    Игорь Димитриев
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    — Да, но когда это произойдет, судя по ситуации на фронте, никто не знает. Поэтому сложности с водой огромные. Поначалу были попытки использовать воду из других рек региона, но там вода техническая, и она иссякает. Систему водоснабжения надо перестраивать. Это серьезная и долгая работа, которая невозможна во время боевых действий. Либо — да, надо рассчитывать на изменение линии фронта.

    Кроме масштабной системной проблемы недостатка воды, всплывают ситуативные — например, недавно меня пригласили на совещание к главе ДНР Денису Пушилину: в результате обстрела повреждены насосы, которые поставляли воду в одну из детских городских больниц. Бюджетные бюрократические правила не позволяют оперативно реагировать на такие ситуации даже в условиях СВО, местная администрация связана по рукам и ногам. Поэтому подключаются меценаты, гуманитарные миссии, чтобы в таких случаях справляться с проблемой без бюджетных денег. Через три дня я должен вернуться в Донецк и буду оплачивать приобретение новых насосов.

    Когда речь идет о гуманитарной проблеме, она всегда «горячая» и реагировать надо быстро. Беда в том, что в XXI веке вооруженные конфликты сводятся к уничтожению инфраструктуры, чтобы вызвать социальный кризис.


    — Недавно Денис Пушилин заявил, что принято решение о строительстве водовода из реки Дон, строительство будто бы намечено на первое полугодие 2023 года.

    — Слышал. Понятно, почему ведется поиск таких вот дополнительных путей. Водовод из Дона — это сложно и дорого, и непонятно, как его можно создать, если боевые действия не прекратятся.

    — Нет воды для населения — ни питьевой, ни технической, значит, нет воды и в трубах отопления. В «Донбасстеплоэнерго» одно время даже объясняли отсутствие тепла тем, что жители сливают воду из батарей, система лишается воды, и отопление не работает. Так-то энергетики еще в октябре рапортовали, что система готова к отопительному сезону на 95 %.

    — Причина в сливе воды? О чем мы вообще говорим? В Донбассе в основном централизованная отопительная система, ей нанесены значительные повреждения — нарушен тепловой контур, много брешей. Так что слив воды из батарей в квартире — не большая проблема. Она намного шире. Например, здания, в котором эта квартира находится, практически нет, а люди в нем живут. В Донбассе очень большие разрушения, у нас рапортуют о программах реконструкции, многолетних программах строительства. А что делать людям, которые живут в разрушенных и полуразрушенных домах сейчас без центрального отопления и часто без электричества? Как им выжить?

    — В Донецке электричество есть, а если и выключается, то ненадолго, и, как правило, его быстро восстанавливают.

    — А в Северодонецке, Мариуполе и других городах смогли провести временные линии электроснабжения к домам, рассчитанным на 50 квартир, например, а живут в них по 4 человека или семьи. Но оттого, что электричество у них появилось, теплее в квартирах не стало. Приходится силами гуманитарных организаций закупать и возить туда электрообогреватели. Но кардинально они проблему не решают: согревают одну комнату в квартире — позволят, наверное, выжить в холодные месяцы. Но в целом, ситуация, конечно, печальная. И часто жители не хотят покидать своих, даже практически разрушенных домов и переезжать в маневренный фонд, в общежития, где их селят с другими людьми в комнате.

    В Северодонецке, например, очень тяжелая ситуация, хотя из более ста тысяч населения осталось всего около 20 тысяч. Подрядные организации из-за постоянных обстрелов не проводили там масштабных восстановительных работ, а большинство из них вообще оттуда выехали. Местная администрация своими силами подводила электроэнергию по временной схеме к домам, где еще живут люди. И только обогреватели дают им шанс пережить зиму. Такая ситуация и в других районах, которые находятся под обстрелами.

    — Глава ДНР Пушилин объявил, что поскольку с водой глобальные проблемы, население оплачивать ее не будет. Но в Донецке, например, люди стараются реже включать электроприборы, потому что счета на электроэнергию никто не отменял. Бабушки с пенсией в 9 тысяч рублей мерзнут, но экономят.

    — А в области никто об этом даже не думает. Там у людей небольшой выбор: между обогревателем и холодной смертью. Но думаю, что выжимать оплату за электроэнергию с населения тоже не будут. Потому что речь сейчас не об этом, речь о выживании. И потом, я не видел, чтобы при подключении к временной схеме электроснабжения дома, в котором жили 50 человек, а осталось 10, работали счетчики. Наверное, Пушилин решит эту проблему с оплатой электричества по аналогии с оплатой водоснабжения.

    — «Донбасстеплоэнерго» сообщает, что прибыли обещанные Сергеем Собяниным московские бригады в помощь ремонтникам, они работают в Донецке на участках, где больше всего разрушений. Конечно, хорошо бы все залатать, но если воды в системе отопления нет, то откуда возьмется тепло?

    — Чтобы закачать воду в систему, ее найдут. Все-таки доставляют ее в дома раз в три дня. Могут, в конце концов, закачать воду, которую используют как техническую, из Кальмиуса. Важно восстановить все нарушенное и вовремя восстанавливать то, что разрушается сейчас во время обстрелов.

    — Даже в Донецке неизвестно, когда это будет, что уж говорить о Мариуполе или Горловке. И как люди смогут пережить зиму?

    — Конечно, надо было их эвакуировать. Но сейчас уже непонятно куда и как это сделать технически. Поэтому надо решать проблемы здесь и сейчас, то есть действовать ситуативно. Я, например, запустил в Мариуполе производство буржуек — 100 штук в неделю. Их устанавливают в подвалах домов, в которые не подведена электроэнергия, чтобы можно было собираться возле них погреться. Такой способ согревания нужен людям, которые отказываются переезжать в общежития. Но если разрушения такие, что надо сносить дома, как, например, в Мариуполе на левом берегу Кальмиуса, то в общежитие надо переезжать в любом случае — к ним подводится электричество, а мы доставляем нагреватели.

    — Как часто вы приезжаете с нагревателями? Кто помогает вам обеспечивать ими замерзающий Донбасс?

    — Почти половину месяца я провожу в Донбассе: приезжаю — уезжаю закупать новые партии обогревателей — снова приезжаю. За один раз получается привезти от 2 до 10 тысяч. На прошлой неделе удалось привезти и раздать 12,5 тысяч электроприборов и установить 200 буржуек. Работали 30 человек из общественно-политических организаций России и ДНР, на машинах развозили их по адресам, раздавали.

    Закупка обогревателей для жителей Донбасса — частная инициатива мелкого, среднего и крупного бизнеса, общественных организаций, которые договорились что-то делать для людей, оказавшихся в чудовищных условиях. Это организации, которые не хотят участвовать в вооруженных мероприятиях, но и не хотят оставаться в стороне от сложившейся гуманитарной катастрофы, они готовы вкладываться в помощь страдающим мирным людям. Очень активно участвует в этой помощи Георгий Машнин — директор компании-производителя обогревателей.

    Но все основывается на личном доверии бизнеса: мне доверяют, вероятно, в связи с моей историей жизни, знают, что я все эти тысячи приборов на миллионы рублей довезу до конкретных людей. Переводят солидные суммы, бывало, по 5 млн рублей.

    — Как вы узнаете, кто эти конкретные люди, кому надо их везти?

    — В Донбассе работает очень хорошо организованная структура — ОД «Донецкая республика», они ведут учет нуждающихся по всему региону, помогают составлять списки, и в соответствии с ними разрабатывается логистика.

    — Как долго система может работать на волонтерских началах?

    — Честно говоря, я уже подустал. Надо создавать какую-то структуру, чтобы эта работа зависела не только от меня, чтобы она была системной, а не ситуативной, какой, по сути, и является сейчас. Хотя мы слышим о системной работе государственных структур в новостях, в сюжете о перевозке бабушки через Днепр, например. А когда они отчитываются о каких-то многомиллиардных акциях, там, на месте, результата не видно. А нам приходится работать по-партизански. Это тяжело.

    — Если ваша помощь масштабнее той, что оказывают крупные фонды или госструктуры, то какой должна быть системная структура, которую хотели бы создать?

    — Точно не государственной, результат будет хуже. Можно было бы оставить все, как есть, если б надо было решать какие-то точечные проблемы. Но сейчас надо подменять собой целое государство, это тяжело. Представьте, только в Мариуполь доставлено обогревателей где-то на 40 млн рублей.

    Принципы организации помощи должны быть другими — надо исходить из потребностей людей, а не из выполнения бюджетного законодательства. Сейчас государство считает деньги для их освоения, считает, сколько квадратных метров надо построить и как отреставрировать какой-нибудь разрушенный памятник. И не видит живого человека, который стал жертвой всего происходящего. В новостях отчитываются: запустили, построили, но не об этом надо говорить. Расскажите лучше, сколько людей вы спасли от холода. Кто эти люди. И еще — расскажите о тех, кто обязан был эту ситуацию спрогнозировать, но не сделал этого.

    — Сколько еще обогревателей надо доставить в Мариуполь?

    — Это бездонная бочка, как и другие города Донбасса: Северодонецк, Горловка, окрестности Донецка. Везде инфраструктурный коллапс.

    Беседовала Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Игорь Димитриев
    Игорь Димитриев

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